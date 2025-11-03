Trump și-a scos din buzunar în timpul interviului o foaie de hârtie, pe care era scris numărul războaielor pe care le-ar fi încheiat

Donald Trump a oferit un interviu – în cadrul emisiunii 60 Minutes, difuzată de CBS – în timpul căruia a fost întrebat de numărul războaielor pe care susține că le-ar fi încheiat. Drept răspuns, liderul de la Casa Albă și-a scos din buzunar o foaie de hârtie pe care erau notate conflictele armate cărora le-ar fi pus punct.

Președintele Donald Trump a stat de vorbă, vineri, cu reporterul CBS Norah O’Donnel, la reședința acestuia de la Mar A Lago, din Palm Beach. În timpul interviului, liderul SUA a vorbit și despre războaiele pe care le-ar fi oprit, în opt luni de mandat la Casa Albă.

În timpul dialogului cu CBS, Donald Trump a scos din buzunar o hârtie pe care se aflau numerotate conflictele armate despre care spune că le-ar fi pus capăt.

„Am rezolvat opt războaie. V-am adus o mică listă, dacă vreți să vedeți, a precizat Trump. Am avut opt războaie și le-am pus capăt, în opt luni. Înaintea de a noua lună de mandat am oprit opt războaie. Singurul pe care nu am reușit, încă, să-l opresc, este cel dintre Rusia și Ucraina, despre care am crezut, inițial, că va fi cel mai ușor de oprit, datorită faptului că am o relație bună cu Vladimir Putin. Dar suntem din nou respectați ca țară, iar acest aspect mi-a permis să închei opt războaie”, a precizat Trump pentru CBS.

Pe hârtia prezentată de Donald Trump în cadrul interviului de pe CBS figurau următoarele conflicte armate pe care acesta le-ar fi încheiat:

Cambogia vs. Tailanda

Kosova vs. Serbia

Republica Democrată Congo vs. Rwanda

Pakistan vs. India

Israel vs. Iran

Egipt vs. Etiopia

Armenia vs. Azerbadjan

FOTO: captură CBS

