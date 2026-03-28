Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”

Donald Trump a declarat, vineri, că s-ar putea ca SUA să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Președintele american reia criticile împotriva Alianţei Nord-Atlantice. Declarațiile au fost făcute la un forum de afaceri de la Miami. Nu este pentru prima dată când Trump reproșează aliaților occidentali că nu i-au sărit în ajutor în Iran, deși tot el declarase că nici nu are nevoie de ei.

„Pur şi simplu nu au fost acolo”, a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului – ignorată de Europa, în general – de susţinere militară pentru securizarea strâmtorii Ormuz, relatează AFP preluată de Agerpres. „Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?”, își răspunde singur Trump.

În ultimele săptămâni, preşedintele american şi-a înmulţit afirmaţiile ostile faţă de NATO, calificând organizaţia drept un „tigru de hârtie” pe reţeaua sa Truth Social şi numindu-i pe aliaţi „laşi”. SUA „îşi vor aminti”, a declarat el joi într-o şedinţă de guvern.

Totuși, Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia s-au declarat gata, într-un comunicat comun din 19 martie, „să contribuie la eforturile adecvate vizând garantarea securităţii traversării strâmtorii”, pe unde tranzitează în mod normal o cincime din producţia de petrol mondială. Aceste ţări au exclus totuşi orice participare militară directă.

Amenințări și negocieri

În paralel, Casa Albă și Pentagonul analizează trimiterea a cel puțin 10.000 de militari suplimentari în regiune, în următoarele zile, o decizie care ar putea crește semnificativ prezența militară americană și ar indica pregătiri serioase pentru o eventuală operațiune terestră în Iran, citat de Axios.