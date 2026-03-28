Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”

Rene Pârșan
Donald Trump a declarat, vineri, că s-ar putea ca SUA să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Președintele american reia criticile împotriva Alianţei Nord-Atlantice. Declarațiile au fost făcute la un forum de afaceri de la Miami. Nu este pentru prima dată când Trump reproșează aliaților occidentali că nu i-au sărit în ajutor în Iran, deși tot el declarase că nici nu are nevoie de ei.

„Pur şi simplu nu au fost acolo”, a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului – ignorată de Europa, în general – de susţinere militară pentru securizarea strâmtorii Ormuz, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?”, își răspunde singur Trump.

SUA „îşi vor aminti”

În ultimele săptămâni, preşedintele american şi-a înmulţit afirmaţiile ostile faţă de NATO, calificând organizaţia drept un „tigru de hârtie” pe reţeaua sa Truth Social şi numindu-i pe aliaţi „laşi”. SUA „îşi vor aminti”, a declarat el joi într-o şedinţă de guvern.

Totuși, Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia s-au declarat gata, într-un comunicat comun din 19 martie, „să contribuie la eforturile adecvate vizând garantarea securităţii traversării strâmtorii”, pe unde tranzitează în mod normal o cincime din producţia de petrol mondială. Aceste ţări au exclus totuşi orice participare militară directă.

Amenințări și negocieri

În paralel, Casa Albă și Pentagonul analizează trimiterea a cel puțin 10.000 de militari suplimentari în regiune, în următoarele zile, o decizie care ar putea crește semnificativ prezența militară americană și ar indica pregătiri serioase pentru o eventuală operațiune terestră în Iran, citat de Axios.

Potrivit surselor, o decizie finală privind trimiterea trupelor ar putea fi luată chiar săptămâna viitoare, iar forțele suplimentare vor proveni din unități diferite de cele deja desfășurate în regiune.

Totuși, liderul de la Casa Albă a anunțat prelungirea ultimatumului acordat Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz până la 6 aprilie, renunțând temporar la amenințările anterioare privind bombardarea infrastructurii critice iraniene. Dar analiști politici și militari consideră că Trump nu va respecta această promisiune și va lovi forte curând.

