Trump sugrumă Cuba. Cum i-a convins pe principalii furnizori ai Havanei să nu-i mai vândă petrol

Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit, sâmbătă, pentru a doua oară într-o săptămână, pe fondul blocadei petroliere impuse de Statele Unite, relatează Reuters. Potrivit sursei citate, guvernul comunist se străduiește să asigure alimentarea cu energie electrică pentru cei 10 milioane de locuitori ai țării, în condițiile unei infrastructuri învechite,.

„La ora 18:32 (22:32 GMT), a avut loc o deconectare totală a Sistemului Național de Energie Electrică. Vom continua să oferim informații actualizate”, a declarat compania de utilități de stat Union Electrica pe rețelele de socializare.

Acest incident reprezintă a treia pană majoră de curent din această lună, întrucât o mare parte a rețelei a fost scoasă din funcțiune pe 4 martie, când o importantă centrală termoelectrică a suferit o avarie. De asemenea, rețeaua electrică a fost complet deconectată luni, din motive necunoscute.

Cuba s-a confruntat cu o serie de întreruperi majore sau totale în ultimii ani, dar două întreruperi totale în decursul unei săptămâni constituie un caz excepțional, scrie Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a impus un blocaj petrolier asupra insulei din Caraibe, după ce Washingtonul l-a destituit pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. Venezuela fusese unu dintre cei mai importanți susținători ai Cubei, furnizând petrol aliatului său apropiat în condiții favorabile.

Însă, Trump a blocat exporturile venezuelene către Cuba și a amenințat alte țări cu tarife punitive în cazul în care vor vinde petrol către Cuba.

Astfel, Mexicul, cel mai important furnizor de petrol al Cubei alături de Venezuela, și-a suspendat livrările de petrol, continuând totuși să ofere ajutor umanitar.

Pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol din cauza războiului provocat de SUA și Israel în Iran, SUA au ridicat temporar sancțiunile asupra produselor petroliere rusești, dar și aici au inclus o excepție care exclude în mod specific tranzacțiile care implică Cuba, pe lângă Coreea de Nord și Crimeea.

Cuba a dat vina mult timp pe embargoul comercial al SUA pentru eșecurile economice, inclusiv pentru rețeaua electrică defectuoasă, în timp ce Washingtonul, la rândul său, a atribuit eșecurile economiei de comandă în stil sovietic a Cubei.

Trump continuă să amenințe Cuba

Trump a făcut mai multe declarații de mare impact cu privire la Cuba, săptămâna aceasta. În timpul unui discurs public, de luni seara, el a lăsat deschisă posibilitatea de a prelua controlul asupra insulei.

„Cred că Cuba vede sfârșitul”, a spus el. „Toată viața mea am auzit despre Statele Unite și Cuba. Când vor face Statele Unite asta? Cred cu adevărat că voi avea onoarea de a… de a cuceri Cuba. Ar fi minunat. E o mare onoare. Fie că o eliberez, fie că o cuceresc, cred că aș putea face orice vreau cu ea… În acest moment, sunt o națiune foarte slăbită”, a spus Trump în fața jurnaliștilor din Biroul Oval, luni seara.

Miercuri, președintele cubanez Díaz-Canel a promis o „rezistenţă indestructibilă” în fața presiunilor lui Trump.

„Ei urmăresc și anunță planuri de a pune mâna pe țară, pe resursele sale, pe proprietăți și chiar pe aceeași economie pe care încearcă să o sufoce pentru a ne face să ne predăm. Numai astfel se explică războiul economic feroce care se aplică ca pedeapsă colectivă împotriva întregului popor. În fața celui mai rău scenariu, Cuba are o certitudine: orice agresor extern se va lovi de o rezistență de neînvins.”, a subliniat președintele.

