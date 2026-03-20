Cristian Lisandru
Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”

Războiul din Iran – și în special decapitarea rapidă a structurii de conducere a Republicii Islamice – a fost o demonstrație rapidă a puterii americane și a hotărârii israeliene. Dar există o altă realitate demonstrată de ultimele evenimente. O alianță cu Moscova contează foarte puțin atunci când un regim „prieten” se confruntă cu o amenințare crescândă.

În teorie, nu trebuia să fie așa, consideră Casey Michel într-o analiză publicată de The Moscow Times.

  • Acum doar un an, oficiali iranieni și cei de la Kremlin au semnat un „acord de parteneriat strategic cuprinzător”, cimentând legăturile tot mai strânse dintre cele două regimuri.
  • Nu era chiar pactul de apărare reciprocă pe care Rusia îl semnase anterior cu Coreea de Nord.
  • Dar a oficializat o cooperare mai strânsă în domeniul apărării între Teheran și Moscova și a fost piatra de temelie a unei relații de ani de zile, în care Iranul a furnizat arme în valoare de miliarde de dolari pentru războiul Rusiei în Ucraina.

„Într-adevăr, rolul Iranului în furnizarea de drone și rachete Rusiei devenise atât de pronunțat încât, așa cum a spus un expert în relațiile ruso-iraniene, «Rusia se bazează pe Iran pentru războiul său din Ucraina». Poate că a fost o exagerare, dar doar puțin. Alături de alte câteva țări selectate, precum Belarus și Coreea de Nord, Iranul a fost un bastion principal al cruciadei neoimperialiste a Rusiei în Ucraina, continuă Casey Michel, directorul Programului de Combatere a Cleptocrației din cadrul Fundației pentru Drepturile Omului.

Putin își lasă aliații să se descurce singuri | Foto – Mediafax

Rusia nu este dispusă să întoarcă favoarea în aceeași măsură”

În loc să se grăbească să-și apere aliatul de la Teheran, Kremlinul nu a făcut altceva decât să-și frângă mâinile, să se plângă de încălcările dreptului internațional și să spere la ce e mai bun.

În doar câteva zile, războiul a expus slăbiciunea geopolitică a Rusiei, confirmând remarcabila prăbușire a Kremlinului în ceea ce privește relevanța geopolitică, în ciuda faptului că se proclamă prieten al Sudului Global.

Întregul război a fost un  eșec strategic pentru Kremlin, lăsând Rusia neputincioasă în a se năpusti în ajutorul aliatului său.

„Ca să fim corecți, Rusia a încercat cel puțin mici manifestări de sprijin pentru partenerii din Iran. Moscova a început să împărtășească informații despre țintire cu omologii săi iranieni pentru a identifica activele militare americane.

Liniște la Kremlin, în timp ce aliații se prăbușesc unul după altul | Foto – Mediafax

Deși Moscova neagă acest lucru, mai multe rapoarte indică faptul că Rusia a ajutat forțele iraniene atât în ​​identificarea țintelor americane, cât și în tacticile cu drone. La prima vedere, aceasta este o indicație clară a unde se află încă dorințele și ambițiile Rusiei.

  • Dar este, de asemenea, departe de ceea ce se așteptau iranienii. La urma urmei, Iranul a jucat ani de zile ca parte cheie a arsenalului Rusiei în războiul său mai amplu împotriva Ucrainei.
  • Odată cu schimbarea rolurilor, Rusia nu este dispusă să întoarcă favoarea în aceeași măsură.
  • Deși schimbul de informații al Rusiei este îngrijorător, capacitățile spațiale și satelitare ale Kremlinului sunt cu mult în urma cunoștințelor Statelor Unite, ceea ce face, așa cum a relatat Wall Street Journal, neclar cât de utile datele Rusiei.
  • În absența oricăror transporturi de trupe sau arme către Teheran, a declarat analistul Dara Massicot, Rusia arată clar că aceasta nu este problema rușilor și nu este războiul lor. 

Chiar dacă Rusia ar fi dispusă să livreze arme Iranului, este puțin probabil să o poată face. Întinsă din ce în ce mai puțin pe teritoriul Ucrainei, incapabilă să înlocuiască trupele pierdute sau să câștige teritorii semnificative, mlaștina Rusiei din Ucraina a dat peste cap pretențiile de a fi un aliat de încredere pentru alți parteneri din altă parte, așa cum află acum Iranul”, explică Casey Michel.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Un cimitir al fostelor alianțe rusești”

Într-un sens mai larg, mai scrie Casey Michel, după cum bine știe Kremlinul, acest război nu există în vid. Este punctul culminant al unei tendințe de ani de zile în care Moscova este, în repetate rânduri, incapabilă să-și salveze aliații aflați în pragul colapsului.

În loc să se grăbească să-și consolideze axa autoritară antiamericană, Rusia a fost forțată să stea degeaba, tresărind pe măsură ce aliat după aliat se prăbușește.

„Dacă analizăm ultimii ani, descoperim un cimitir al fostelor alianțe rusești. În Siria, Rusia a ezitat în timp ce regimul lui Bashar al-Assad s-a prăbușit, Moscova oferindu-i despotului un cămin pentru exil, dar puțin altceva.

  • Rusia a putut doar să privească cum forțele americane l-au răpit pe Nicolás Maduro, chiar și după ce președintele Venezuelei  a cerut ajutor rusesc, dar a primit doar sprijin retoric.
  • Mai aproape de casă, Rusia a fost martora prăbușirii influenței sale în locuri precum Caucazul de Sud, Armenia și Azerbaidjanul, apelând la partenerii americani pentru a media disputa lor continuă.
  • Chiar și locuri precum Kazahstanul au început să se îndepărteze de alte țări, consolidând parteneriatele cu Turcia și China, precaute în a se lega prea strâns de o Rusie aflată în declin.

Rolul diminuat al Moscovei în Iran și în alte părți ale lumii, așa cum a spus un cercetător de la Institutul Francez de Relații Internaționale , reflectă o retrogradare strategică atât la nivel regional, cât și global”, mai scrie Casey Michel. 

Moscova, incapabilă să-și salveze aliații aflați în pragul colapsului? | Foto – Mediafax

„Aliații Rusiei au fost deja avertizați”

Care din aliații Rusiei lui Putin „rămași în viață” vor intra, la rândul lor, în acest scenariu al prăbușirilor?

Cuba, unde întreruperile de curent și colapsul economic împing regimul de la Havana la marginea prăpastiei?

Sau poate că va fi în Transnistria, felia din Moldova pe care Rusia a ocupat-o timp de decenii și care se confruntă acum cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani, așa cum a scris recent un expert economic moldovean.

Nu este vorba dacă Rusia nu va putea să vină în ajutorul unui alt aliat, ci când se va întâmpla din nou.

Având în vedere câți aliați ai Moscovei au dispărut în doar ultimele 18 luni, este corect să presupunem că în următorul an și jumătate vor fi și mai mulți – și că potențialul Rusiei ca aliat va continua să se micșoreze, atâta timp cât Putin își menține concentrarea monomaniacă asupra Ucrainei.

Aliații Rusiei au fost deja avertizați”, încheie Casey Michel analiza publicată de The Moscow Times.

