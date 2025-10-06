Prima pagină » Știri externe » Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE

Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE

06 oct. 2025, 22:16, Știri externe
Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, luni, aplicarea de taxe vamale asupra importurilor de vehicule autoutilitare și camioane, ceea ce ar putea declanșa noi tensiuni cu partenerii comerciali, inclusiv cu Uniunea Europeană.

”Începând de la 1 noiembrie 2025, toate camioanele de dimensiuni medii și mari care ajung în Statele Unite din alte țări vor fi taxate cu 25%”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

În septembrie, președintele Donald Trump semnalase că noile tarife vamale asupra importurilor de camioane se vor aplica de la 1 octombrie.

Industria americană pentru fabricarea de camioane reprezintă un segment central al economiei. Camioanele produse în Statele Unite transportă 73% din mărfuri la nivel național, potrivit datelor Asociației Transportatorilor Rutieri, citate de postul de televiziune Fox Business. Circa două milioane de americani lucrează ca șoferi de camion, iar mult mai mulți sunt mecanici. Principalele țări din care sunt importate camioane sau piese de camioane în Statele Unite sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda.

Donald Trump a făcut acest anunț înaintea unor discuții pe tema importurilor în sectorul transportului rutier. Președintele SUA urmează să aibă întrevederi cu premierul Canadei, Mark Carney, și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Trump a adoptat o abordare protecționistă la nivel comercial, generând tensiuni cu principalii parteneri comerciali. Trump a impus tarife produselor farmaceutice, în efortul de a forța companiile să își mute producția în Statele Unite.

Uniunea Europeană îi cere lui Trump să respecte prevederile Acordul comercial cu Statele Unite, care prevede taxe de cel mult 15%.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban

Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele

Citește și

EXTERNE Liban: Guvernul analizează planul armatei de dezarmare a grupării Hezbollah
21:53
Liban: Guvernul analizează planul armatei de dezarmare a grupării Hezbollah
EXTERNE ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban
21:35
ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban
EXTERNE UE alocă un MILIARD de euro pentru instrumente de inteligență artificială create în Europa. Scopul: Reducerea dependenței de SUA și Asia
21:16
UE alocă un MILIARD de euro pentru instrumente de inteligență artificială create în Europa. Scopul: Reducerea dependenței de SUA și Asia
VIDEO Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
21:09
Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
EXTERNE Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
20:34
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
EXTERNE Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate
20:06
Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din „Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EMISIUNI Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ACTUALITATE Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
ENERGIE Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
EXCLUSIV Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
ACTUALITATE Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi