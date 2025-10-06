Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, luni, aplicarea de taxe vamale asupra importurilor de vehicule autoutilitare și camioane, ceea ce ar putea declanșa noi tensiuni cu partenerii comerciali, inclusiv cu Uniunea Europeană.

”Începând de la 1 noiembrie 2025, toate camioanele de dimensiuni medii și mari care ajung în Statele Unite din alte țări vor fi taxate cu 25%”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

În septembrie, președintele Donald Trump semnalase că noile tarife vamale asupra importurilor de camioane se vor aplica de la 1 octombrie.

Industria americană pentru fabricarea de camioane reprezintă un segment central al economiei. Camioanele produse în Statele Unite transportă 73% din mărfuri la nivel național, potrivit datelor Asociației Transportatorilor Rutieri, citate de postul de televiziune Fox Business. Circa două milioane de americani lucrează ca șoferi de camion, iar mult mai mulți sunt mecanici. Principalele țări din care sunt importate camioane sau piese de camioane în Statele Unite sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda.

Donald Trump a făcut acest anunț înaintea unor discuții pe tema importurilor în sectorul transportului rutier. Președintele SUA urmează să aibă întrevederi cu premierul Canadei, Mark Carney, și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Trump a adoptat o abordare protecționistă la nivel comercial, generând tensiuni cu principalii parteneri comerciali. Trump a impus tarife produselor farmaceutice, în efortul de a forța companiile să își mute producția în Statele Unite.

Uniunea Europeană îi cere lui Trump să respecte prevederile Acordul comercial cu Statele Unite, care prevede taxe de cel mult 15%.

