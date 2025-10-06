Prima pagină » Știri externe » Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele

Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele

06 oct. 2025, 21:09, Știri externe
Armata germană ar putea oferi asistență autorităților civile pentru doborârea dronelor, în situații de urgență, conform unui proiect propus de Guvernul Friedrich Merz după o serie de incidente produse la aeroporturi și baze militare pe fondul tensiunilor extreme cu Rusia.

Guvernul de la Berlin vrea intensificarea măsurilor pentru oprirea dronelor, a acțiunilor militare și a actelor de spionaj, potrivit site-ului Tagesschau.de.

În acest moment, atribuțiile Armatei și ale Poliției se suprapun. Pentru a simplifica lucrurile, Guvernul Friedrich Merz vrea să elaboreze un proiect de lege, iar la Ministerul de Interne au loc consultări asupra viitoarelor norme de protecție aeriană. Cancelarul Friedrich Merz a sugerat că, în situații de urgență, armata germană ar putea oferi asistență poliției pentru doborârea dronelor periculoase.

Mai multe drone au fost observate, săptămâna trecută, în apropierea Aeroportului din München, ceea ce a condus la anularea a zeci de curse aeriene, fiind afectați peste 10.000 de pasageri.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat deja, potrivit publicației Der Spiegel, că forțele antiaeriene ar putea fi implicate în doborârea dronelor. În afară de Germania, incidente aeriene similare, implicând drone, au avut loc în Danemarca, Franța, Polonia, România și Estonia.

UE și NATO vor intensifica acțiunile de protejare a spațiului aerian

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. De aceea, vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a anunțat săptămâna trecută Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

”Trebuie să ne menținem cerul în siguranță. Am observat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu dronele intrate în Polonia, cu avioanele MIG-31 care au pătruns în Estonia, iar acum vedem ce se întâmplă în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm cine se află în spatele incidentelor. Dar, în privința Poloniei și Estoniei, este clar că sunt rușii. Analizăm dacă sunt acțiuni intenționate sau nu. Dar chiar dacă nu sunt intenționate, este un comportament iresponsabil și inacceptabil”, a subliniat Mark Rutte.

