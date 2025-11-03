Prima pagină » Știri externe » Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor impuse de Donald Trump

Olga Borșcevschi
03 nov. 2025, 10:59, Știri externe
️Cele mai mari rafinării din Turcia încep să reducă dependența de țițeiul rusesc și să achiziționeze tot mai mult petrol din alte surse, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie împotriva Rusiei, transmite Reuters.

Turcia, alături de China și India, este printre principalii cumpărători de petrol rusesc. Însă ultimele măsuri ale Occidentului, menite să limiteze veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina, încep să-și facă simțite efectele și la Ankara.

SOCAR reduce achizițiile de țiței rusesc

Rafinăria STAR, deținută de compania azeră SOCAR, a cumpărat recent patru transporturi de țiței din Irak, Kazahstan și alte surse non-ruse, programate pentru livrare în decembrie.

Conform Reuters, aceste achiziții se ridică la între 77.000 și 129.000 de barili pe zi, reducând semnificativ consumul de petrol rusesc al rafinăriei.

Imagine ilustrativă: O vedere a rafinăriei STAR a SOCAR din Izmir, Turcia. Foto: Profimedia

O altă rafinărie turcă importantă, Tupras, crește, de asemenea, achizițiile de petrol non-rusesc, inclusiv sortimente irakiene de calitate similară cu Urals.

Două surse au declarat pentru Reuters că firma intenționează să elimine treptat importurile de țiței rusesc la una dintre cele două rafinării principale, ceea ce îi va permite să continue exportul de combustibil către Europa fără a încălca restricțiile viitoare.

Tupras a început deja să-și diversifice sursele de țiței, primind prima sa livrare din Brazilia la începutul acestui an și așteptând o a doua livrare din Angola în noiembrie.

Foto: Profimedia

