Un seism puternic, de magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter, a avut loc duminică în nord-vestul Turciei. Acesta a fost urmat la scurt timp de o replică ceva mai slabă, de 4 grade. Deși cutremurul a fost resimțit la scară largă, nu s-au înregistrat daune majore.

Un cutremur a zguduit nord-vestul Turciei, relatează The Associated Press, citată de News.ro. Ulterior a venit o replică de 4 grade pe scara Richter în țara învecinată cu România.

Cutremur în Turcia. Epicentrul a fost localizat în provincina Kutahya

Unele persoane au fugit din locuinţe. Anunțul a fost făcut de urgenţă, autoritățile precizând că nu s-au semnalat victime.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în localitatea Simav, în provincia Kutahya, la o adâncime de 8 kilometri, anunţă Agenţia turcă de urgenţă AFAD. Cutremurul a avut loc la ora locală 12.59 (şi ora României), fiind urmat de o replică de magnitudinea 4,0.

Seismul a fost resimţit și în metropola Istanbul

Seismul a fost resimţit și la Istanbul, cel mai mare oraş turc, situat la aproximativ 100 de kilometri nord, potrivit presei turce. Unele imagini difuzate de televiziuni surprind persoane care se adună în scuaruri şi parcuri după seism. În 2023, Turcia a fost devastată de un cutremur care a făcut peste 40.000 de morți.

