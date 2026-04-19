Turist britanic păcălit pe plaja din Rio: a plătit aproape 1.500 de lire pentru un kebab

Un turist britanic aflat în Rio de Janeiro a fost victima unei escrocherii pe celebra plajă Copacabana, după ce a fost taxat de aproximativ 1.000 de ori mai mult pentru un kebab. Poliția a arestat un suspect, iar cazul se adaugă unui val de fraude care vizează turiștii în zonele turistice de coastă din Brazilia.

Turist britanic păcălit pe plaja din Rio

Incidentul a avut loc pe plaja Rio de Janeiro, mai exact în zona Copacabana Beach, una dintre cele mai vizitate din oraș, conform The Guardian.

Potrivit autorităților, un bărbat a fost arestat marți după ce, împreună cu un complice, ar fi manipulat un terminal de plată. Astfel, un turist britanic a fost taxat cu 10.000 de reali (aproximativ 1.480 de lire sterline) pentru un kebab care ar fi trebuit să coste doar 10 reali (aprox. 1,50 lire).

Val de fraude în zonele turistice

Cazul nu este unul izolat. În ultimele luni, în Rio au fost raportate mai multe escrocherii similare. Doi turiști argentinieni ar fi plătit 7.000 de reali pentru două porții de açaí. Un turist columbian ar fi fost taxat 2.500 de reali pentru o caipirinha. O turistă din Argentina ar fi plătit 20.000 de reali pentru un știulete de porumb cu unt, evaluat la doar 20 de reali.

Reacția poliției turistice

Șefa poliției turistice din Rio, Patricia Alemany, a declarat pentru O Globo că autoritățile încearcă să combată aceste practici tot mai frecvente pe plajele Copacabana și Ipanema Beach.

Ea a pus problema pe seama lipsei de control administrativ, care ar fi creat un mediu „dezordonat”, favorabil escrocheriilor.

Turism în creștere, riscuri punctuale

În ciuda incidentelor, Rio rămâne o destinație extrem de populară. Brazilia a atras un număr record de turiști în ultimii ani, alimentat și de evenimente muzicale majore organizate pe plajă.

Autoritățile din turism spun că interesul global a crescut după pandemie, iar mulți vizitatori provin din țări vecine, în special Argentina, unde schimbările economice au făcut ca Brazilia să fie o destinație relativ accesibilă.

