Turiștii supraponderali nu mai pot urca pe măgăruși în Santorini. Care este limita maximă de greutate

Turiștii supraponderali, care depășesc o anumită limită de greutate, nu se vor mai putea plimba pe măgăruși pe insula Santorini.

Plimbările cu măgarii, una dintre atracțiile emblematice ale insulei, vor fi de acum reglementate mai strict. Autoritățile au decis ca turiștii supraponderali, care depășesc 100 de kilograme, nu se mai pot plimba pe măgăruși în Santorini. Măsura vine pentru a proteja animalele, mai multe organizații pentru protecția acestora evidențiind că trebuie să existe o limită de greutate.

Regula face parte dintr-un cadru mai larg de norme naționale, care prevăd că animalele de lucru nu pot transporta mai mult de o cincime din propria greutate. Decizia a fost luată după ani de avertismente privind cazuri de epuizare, răni și suprasolicitare în rândul măgarilor folosiți în turism.

Ce prevăd noile reglementări

Noile reglementări prevăd și alte reguli. Proprietarii animalelor trebuie să se asigure că acestea au acces la apă și timp de odihnă pentru a preveni problemele de sănătate. De-a lungul timpului, măgărușii au fost folosiți atât pentru transportul de persoane, cât și pentru alte bunuri, în locurile în care vehiculele nu pot ajunge.

Creșterea rapidă a turismului, care aduce anual milioane de vizitatori în Santorini, a pus presiune pe infrastructură și a readus în prim-plan condițiile în care sunt folosite animalele. În acest context, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între dezvoltarea turismului și protejarea mediului și a tradițiilor locale.

