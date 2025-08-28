Cabinetul de miniștri al Ucrainei a decis să revizuiască regulile de călătorie și să le permită bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să călătorească în străinătate, a anunțat prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Noul regulament relaxează o regulă introdusă în primele zile ale invaziei ruse, cu scopul de a se asigura că țara are suficienți militari, conform The Kyiv Independent.

Conform noii reguli, bărbaților ucraineni li se va permite să călătorească în afara Ucrainei până în momentul în care împlinesc 23 de ani.

Schimbarea le va permite tinerilor ucraineni să călătorească și să studieze în străinătate, fără a simți că trebuie să plece pentru a evita recrutarea, a spus premierul Iulia Sviridenko.

„Vrem ca ucrainenii să mențină cât mai multe legături cu Ucraina”, a spus ea.

În ultimii trei ani, multe familii și-au trimis fiii adolescenți în afara țării

Anterior, interdicția de a călători în afara țării, în vigoare din februarie 2022, conform legii marțiale, se aplica bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, inclusiv celor între 18 și 25 de ani, care nu erau încă eligibili pentru recrutare.

În ultimii trei ani, multe familii și-au trimis fiii adolescenți în afara țării, pentru a evita ca ei să fie recrutați în ceea ce a devenit un război de uzură, notează The New York Times.

Mulți părinți și-au trimis copiii în străinătate, înainte de a împlini 18 ani, din cauza îngrijorărilor că războiul ar putea dura ani de zile sau că autoritățile ar putea reduce din nou vârsta de recrutare.

Decizia autorităților de la Kiev pare să vină în opoziție cu îndemnurile Administrației SUA ca Ucraina să recruteze bărbații mai tineri în forțele armate.

Mulți experți citează lipsa de personal a Armatei ucrainene ca fiind cea mai mare provocare în războiul împotriva Rusiei, care are o populație mult mai mare.

„Este greu pentru mine să explic acest lucru din perspectiva unui război de uzură”, a declarat Mihailo Samus, directorul unui centru independent de studii de geopolitică din Kiev. „Practic, aceasta este o reducere în dimensiune a rezervei pentru o viitoare mobilizare”.

Dar alți experți și oficiali ucraineni nu cred că schimbarea regulilor va duce la un exod al tinerilor.

Conform noilor reguli, tinerilor li se interzice să părăsească țara între 23 și 25 de ani, timp de doi ani înainte de a deveni eligibili pentru recrutare.

Acești experți susțin că schimbarea i-ar putea ține pe unii tineri în țară mai mult timp, ca membri care contribuie la societate, și le-ar putea oferi altora experiențe în străinătate, înainte de a se întoarce pentru a ajuta Ucraina.

„Scopul acestui pas este, în primul rând, de a le oferi tinerilor ucraineni oportunități mai largi de educație, stagii și locuri de muncă legale în străinătate, astfel încât experiența pe care o dobândesc să poată fi folosită ulterior pentru dezvoltarea Ucrainei”, a declarat Ihor Klimenko, ministrul de Interne ucrainean.

