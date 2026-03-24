Prima pagină » Știri externe » UE amână propunerea de interzicere a importurilor de petrol rusesc din cauza „evoluțiilor geopolitice actuale”

Comisia Europeană a amânat prezentarea propunerii legislative de interzicere permanentă a importurilor de petrol rusesc programată pe 15 aprilie, se arată într-o actualizare a agendei legislative a Uniunii Europene, publicată marți.
Un oficial european a declarat pentru Reuters că propunerea a fost doar amânată, nu anulată, din cauza „evoluțiilor geopolitice actuale”.

Războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului a creat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor globale ale țițeiului.

Propunerea de interzicere a importului de petrol din Rusia ar urma să rămână în continuare în vigoare, chiar dacă sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate. Măsura ar avea un impact imediat redus asupra aprovizionării fizice, deoarece UE importa doar 1% din petrolul său din Rusia până în ultimul trimestru al anului 2025, după ce a redus importurile de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Ungaria și Slovacia rămân singurele țări din Uniunea Europeană care au importat petrol rusesc până pe 27 ianuarie, atunci când Kievul a anunțat un atac cu drone asupra conductei care transporta petrol rusesc spre aceste două țări. Încă de atunci, Budapesta și Bratislava acuză Ucraina că amână deliberat reluarea fluxurilor de petrol, declanșând o dispută politică în urma căreia Ungaria a blocat un împrumut UE acordat Kievului.

