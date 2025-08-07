Prima pagină » Știri externe » UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”

UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”

07 aug. 2025, 14:18, Știri externe
UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”

Uniunea Europeană insistă pentru o ”pace corectă și durabilă” în Ucraina, anunță Comisia Europeană, precizând că președintele instituției, Ursula von der Leyen, nu a fost invitată de Donald Trump, președintele SUA, la conversația telefonică despre progresele înregistrate în relația cu Rusia.

”Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a participat la conversația de ieri (cu Donald Trump), dar i s-au oferit informații, a fost în contact cu liderii, este în mod constant în contact cu ei mai ales în privința unei probleme atât de importante. Poziția noastră față de negocierile de pace este foarte cunoscută, vrem o pace corectă și durabilă pentru Ucraina, angajamentul nostru nu s-a modificat în niciun fel”, a declarat joi, într-o conferință de presă, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Kremlinul a semnalat, joi, că există posibilitatea unui summit al președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, ”în următoarele zile”.

”La propunerea părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire a președintelui Vladimir Putin cu Donald Trump”, a declarat Iuri Ușakov, consilier prezidențial rus pentru Afaceri Externe, citat de cotidianul Le Figaro.

Anterior, președintele Donald Trump, s-a declarat ”deschis” unei întrevederi cu Vladimir Putin. Uniunea Europeană nu este reprezentată la negocierile dintre Statele Unite și Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut discuții ”foarte productive” cu Vladimir Putin și că au fost înregistrate ”progrese majore” în sensul unei soluții de oprire a războiului din Ucraina.

”Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire foarte productivă cu președintele rus, Vladimir Putin. Au fost făcute progrese majore. După aceea, eu i-am informat pe unii dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile care urmează”, a declarat Donald Trump.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit, miercuri, la Kremlin, pe emisarul special american Steve Witkoff, iar Administrația de la Moscova analizează posibilitatea de a institui armistițiu aerian în Ucraina, pentru a-i face o concesie președintelui SUA, Donald Trump. Kremlinul a catalogat drept ”constructive” discuțiile președintelui Vladimir Putin cu emisarul special american Steve Witkoff.

Foto: Profimedia

