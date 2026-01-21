UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

Parlamentul Uniunii Europene a înghețat ratificarea acordului comercial cu Statele Unite după amenințările venite din partea lui Donald Trump de a impune taxe vamale asupra țărilor care nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către Statele Unite, anunță Le Monde. Prin amânarea ratificării, parlamentarii europeni își semnalează nemulțumirea în timp ce blocul comunitar dezbate posibile răspunsuri, inclusiv tarife de retorsiune, în cazul în care Washingtonul își va respecta avertismentele.

Europarlamentarii analizează cât de dur vor riposta la amenințările lui Trump

Europarlamentarii au convenit să amâne ratificarea acordului comercial cheie încheiat cu Statele Unite în urma amenințărilor venite din partea lui Donald Trump de a impune tarife vamale pentru a restrânge țările europene. Avertismentul din partea Parlamentului European vine în contextul în care blocul format din 27 de națiuni analizează cât de dur va riposta dacă Trump își va continua acțiunile împotriva aliaților de lungă durată ai Washingtonului.

Prin această suspendare, Parlamentul European transmite un mesaj puternic de nemulțumire către Washington, despre care europarlamentarii susțin că ar deranja companiile americane.

„Este o pârghie extrem de puternică – nu cred că firmele ar fi de acord să renunțe la piața europeană”, a declarat jurnaliștilor Valerie Hayer, președinta grupului centrist Renew.

Trump a amenințat cu tarife vamale țările care nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA

Trump a amenințat că va impune taxe vamale șase țări ale UE, inclusiv marile Franța și Germania, pentru că nu își îndeplinesc cererea de a obține Groenlanda. Liderii UE urmează să organizeze un summit de urgență la Bruxelles joi seară, din cauza amenințărilor SUA la adresa teritoriului autonom al Danemarcei, Groenlanda.

UE analizează diferite răspunsuri dacă Trump nu dă înapoi, inclusiv suspendarea acordului comercial de anul trecut și aplicarea de tarife vamale în valoare de 94 de miliarde de euro către SUA. Pachetul de tarife vamale de retorsiune a fost convenit în punctul culminant al impasului comercial dintre UE și SUA de anul trecut, dar a fost în cele din urmă suspendat până pe 6 februarie pentru a evita un război comercial total.

Dincolo de asta, președintele francez Emmanuel Macron face presiuni pentru a dezlănțui puternicul instrument comercial anticoercitiv al blocului comunitar, în cazul în care Trump își va îndeplini amenințările.

