Prima pagină » Știri externe » UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

21 ian. 2026, 17:26, Știri externe
UE suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA pe termen nelimitat din cauza amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

Parlamentul Uniunii Europene a înghețat ratificarea acordului comercial cu Statele Unite după amenințările venite din partea lui Donald Trump de a impune taxe vamale asupra țărilor care nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către Statele Unite, anunță Le Monde. Prin amânarea ratificării, parlamentarii europeni își semnalează nemulțumirea în timp ce blocul comunitar dezbate posibile răspunsuri, inclusiv tarife de retorsiune, în cazul în care Washingtonul își va respecta avertismentele.

Europarlamentarii analizează cât de dur vor riposta la amenințările lui Trump

Europarlamentarii au convenit să amâne ratificarea acordului comercial cheie încheiat cu Statele Unite în urma amenințărilor venite din partea lui Donald Trump de a impune tarife vamale pentru a restrânge țările europene. Avertismentul din partea Parlamentului European vine în contextul în care blocul format din 27 de națiuni analizează cât de dur va riposta dacă Trump își va continua acțiunile împotriva aliaților de lungă durată ai Washingtonului.

Prin această suspendare, Parlamentul European transmite un mesaj puternic de nemulțumire către Washington, despre care europarlamentarii susțin că ar deranja companiile americane.

„Este o pârghie extrem de puternică – nu cred că firmele ar fi de acord să renunțe la piața europeană”, a declarat jurnaliștilor Valerie Hayer, președinta grupului centrist Renew.

Trump a amenințat cu tarife vamale țările care nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA

Trump a amenințat că va impune taxe vamale șase țări ale UE, inclusiv marile Franța și Germania, pentru că nu își îndeplinesc cererea de a obține Groenlanda. Liderii UE urmează să organizeze un summit de urgență la Bruxelles joi seară, din cauza amenințărilor SUA la adresa teritoriului autonom al Danemarcei, Groenlanda.

UE analizează diferite răspunsuri dacă Trump nu dă înapoi, inclusiv suspendarea acordului comercial de anul trecut și aplicarea de tarife vamale în valoare de 94 de miliarde de euro către SUA. Pachetul de tarife vamale de retorsiune a fost convenit în punctul culminant al impasului comercial dintre UE și SUA de anul trecut, dar a fost în cele din urmă suspendat până pe 6 februarie pentru a evita un război comercial total.

Dincolo de asta, președintele francez Emmanuel Macron face presiuni pentru a dezlănțui puternicul instrument comercial anticoercitiv al blocului comunitar, în cazul în care Trump își va îndeplini amenințările.

Recomandările autorului:

Trump a plecat cu stângul spre Davos. Avionul prezidențial s-a întors din drum la puțin timp după decolare. Ce probleme a întâmpinat Air Force One

Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei: „Puteți spune da și vom fi recunoscători. Puteți spune nu, și vom ține minte”

Controversatul acord Mercosur, care a înfuriat fermierii români, ajunge la CJUE, cu voturile decisive ale PSD, așa cum a anunțat Sorin Grindeanu, în exclusivitate, pentru Gândul. Cu cine au votat europarlamentarii AUR, PNL, USR, UDMR și Diana Șoșoacă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
18:07
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
INEDIT Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
17:51
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
NEWS ALERT „Aveți nevoie de alegeri puternice, alegeri libere și corecte”, insistă Donald Trump la Davos în fața europenilor
16:41
„Aveți nevoie de alegeri puternice, alegeri libere și corecte”, insistă Donald Trump la Davos în fața europenilor
FLASH NEWS Trimisul lui Trump e sigur că Rusia și Ucraina se vor alătura Consiliului Păcii: „Cred că vom primi un răspuns pozitiv”
16:08
Trimisul lui Trump e sigur că Rusia și Ucraina se vor alătura Consiliului Păcii: „Cred că vom primi un răspuns pozitiv”
CONTROVERSĂ La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
14:28
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
BREAKING NEWS 🚨 „Putin și Zelenski sunt proști dacă nu fac pace”. Trump anunță la Davos că începe negocieri pe cumpărarea Groenlandei și dă ultimatum liderilor UE
13:46
🚨 „Putin și Zelenski sunt proști dacă nu fac pace”. Trump anunță la Davos că începe negocieri pe cumpărarea Groenlandei și dă ultimatum liderilor UE
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Astronomii sunt la un pas de a rezolva misterul exploziilor radio rapide
AUTO Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid
18:08
Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid
POLITICĂ Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
18:05
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
CONTROVERSĂ Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
17:59
Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
FLASH NEWS Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”
17:50
Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”
FLASH NEWS George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”
17:30
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”
ACTUALITATE Trucuri pentru a identifica un deepfake. Cum poți detecta și preveni fraudele generate cu inteligența artificială
17:21
Trucuri pentru a identifica un deepfake. Cum poți detecta și preveni fraudele generate cu inteligența artificială

Cele mai noi

Trimite acest link pe