Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei

Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea unui avion care transporta trei funcționari guvernamentali și cel puțin șapte membri ai echipajului , după ce turnul de control a pierdut contactul cu aeronava, anunță Al Jazeera.

Avionul se îndrepta spre Makassar, capitala Sulawesi de Sud, după ce a plecat din provincia Yogyakarta, înainte de a se pierde contactul, a declarat pentru agenția de știri Reuters Andi Sultan, șeful operațiunilor din cadrul agenției de căutare și salvare din Makassar.

Agențiile de control al traficului aerian au pierdut contactul cu aeronava ATR 42-500, operată de Indonesia Air Transport, sâmbătă în jurul orei 13:30, ora locală, în jurul regiunii Maros din provincia Sulawesi de Sud.

Avionul ATR 42-500 este o aeronavă regională cu turbopropulsor capabilă să transporte între 42 și 50 de pasageri. Producătorul franco-italian ATR a declarat că a fost informat despre „un accident” în care a fost implicat unul dintre avioanele sale și că specialiștii săi sunt „pe deplin implicați” pentru a sprijini atât anchetatorii indonezieni, cât și operatorul.

