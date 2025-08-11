Prima pagină » Știri externe » Un diplomat chinez, considerat viitorul ministru de Externe al țării, a fost REȚINUT. Care este motivul

Un diplomat chinez, considerat viitorul ministru de Externe al țării, a fost REȚINUT. Care este motivul

Andrei Văcaru
11 aug. 2025, 17:34, Știri externe
Un diplomat chinez, considerat viitorul ministru de Externe al țării, a fost REȚINUT. Care este motivul

Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat în ultima perioadă drept un potențial viitor ministru de Externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat.

Liu a fost reținut după ce s-a întors la Beijing la sfârșitul lunii iulie, dintr-o călătorie de afaceri în străinătate, au declarat mai multe persoane familiarizate cu situația, arată Wall Street Journal.

Biroul de Informații al Consiliului de Stat din China și Departamentul pentru Afaceri Externe al Partidului Comunist Chinez nu au comentat momentan situația.

Liu, în vârstă de 61 de ani, a condus organismul Partidului Comunist responsabil de gestionarea legăturilor cu partidele politice străine. De la preluarea acestei funcții în 2022, el a călătorit în peste 20 de națiuni și s-a întâlnit cu oficiali din peste 160 de țări.

Programul încărcat al lui Liu, în special întâlnirile sale cu fostul secretar de stat american Antony Blinken la Washington, au alimentat așteptările că fostul ambasador și purtător de cuvânt al Ministerului ar fi urmat să devină următorul ministru de Externe al Chinei.

Oficialul a fost reținut

Arestarea sa marchează cea mai importantă anchetă care implică un diplomat de când China l-a demis pe fostul ministru de externe şi protejatul preşedintelui Xi Jinping, Qin Gang, în 2023, după zvonuri despre o relaţie extraconjugală.

Născut în provincia Jilin din nord-estul ţării, Liu a studiat limba engleză la Universitatea de Studii Străine din Beijing şi relaţii internaţionale la Oxford, înainte de a ocupa primul său post ca traducător în cadrul Ministerului de Externe. A lucrat la misiunea diplomatică a Chinei în Marea Britanie şi, ulterior, ca ambasador în Indonezia şi Filipine.

