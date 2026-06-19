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Un nou armistițiu fragil între Israel și Hezbollah a intrat în vigoare după negocieri în regim de urgență. Netanyahu, nemulțumit de acordul SUA-Iran

Un nou armistițiu fragil între Israel și Hezbollah a intrat în vigoare după negocieri în regim de urgență. Netanyahu, nemulțumit de acordul SUA-Iran
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Israelul și gruparea Hezbollah au încheiat vineri un nou armistițiu în Liban, mediat de Statele Unite și Qatar, după ce atacurile recente dintre cele două părți au dus la amânarea întâlnirii dintre delegațiile Iranului și SUA, anunță Reuters. Înțelegerea a intrat în vigoare la ora locală 16:00 și are ca scop oprirea imediată a ostilităților și salvarea acordului de pace din Orientul Mijlociu.

Chiar dacă înțelegerea a intrat în vigoare la ora 16:00, ora locală, două surse din domeniul securității libaneze au precizat că Israelul a efectuat mai multe atacuri aeriene în prima oră de la intrarea în vigoare a armistițiului, dar s-au oprit înainte de ora 17:00.

Încetarea focului dintre Israel și Hezbollah a fost negociată vineri în regim de urgență după ce escaladarea tensiunilor în sudul Libanului a forțat anularea discuțiilor diplomatice cruciale între SUA și Liban, programate să aibă loc vineri în Elveția. Teheranul a condiționat încă de la început avansarea negocierilor de pace cu Statele Unite de încetarea completă a focului în Liban.

Negocieri intermediate de SUA și Iran

Negocierile de culise au fost intermediate de oficiali din SUA și Qatar și au beneficiat și de asistență din partea Teheranului pentru a asigura cooperarea grupării Hezbollah. În acest scop, două surse din cadrul grupării libaneze au confirmat pentru Reuters că au încetat ostilitățile imediat ce au primit confirmarea oficială. În același timp, israelienii au precizat că vor respecta armistițiul atâta timp cât nu vor fi atacați, însă IDF își va menține trupele în „zona tampon” din sudul Libanului.

Israelul, care nu a fost consultat în negocierile care au dus la memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, este indignat de cerința de a-și opri campania militară din Liban, pe care l-a invadat pe 2 martie. Mai mulți oficiali din Israel sunt nemulțumiți de acest pact și spun că nu este suficient pentru a răspunde preocupărilor de securitate legate de programul nuclear al Iranului.

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