Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina, mediat de Emiratele Arabe, cu o zi înainte de summitul Trump-Putin din ALASKA

Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina, mediat de Emiratele Arabe Unite, a avut loc joi. Fiecare tabără a repatriat 84 de militari.

Rusia a adus acasă 84 dintre militarii săi capturați pe teritoriul ucrainean și a predat în schimb același număr de ucraineni, a declarat joi Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

„Pe 14 august, 84 de militari ruși au fost repatriați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev”, se arată în comunicat. „În schimb, au fost predați 84 de prizonieri de război ucraineni.”

Este cel mai recent dintr-o serie de schimburi care au dus la eliberarea a sute de prizonieri în acest an.

„Militarii ruși repatriați se află în prezent pe teritoriul Belarusului, unde li se acordă asistența psihologică și medicală necesară”, a declarat Ministerul.

Schimbul de prizonieri are loc cu o zi înainte ca președinții Vladimir Putin și Donald Trump să se întâlnească la un summit la nivel înalt în Anchorage, Alaska.

Potrivit Ministerului, militarii ruși vor fi transportați ulterior în Rusia pentru tratament suplimentar și reabilitare în unitățile medicale ale Ministerului Apărării din Rusia, conform agenției TASS.

„Emiratele Arabe Unite au facilitat întoarcerea militarilor ruși în patria lor”, a adăugat Ministerul rus în declarația sa.

Zelenski: „Apărători ai Mariupolului,” printre cei eliberați de ruși

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că printre ucrainenii eliberați se aflau atât militari, cât și civili, unii dintre ei în captivitate din 2014, 2016 și 2017, notează The Moscow Times.

El a spus că printre cei eliberați se aflau și „apărători ai Mariupolului.”

Zelenski a distribuit fotografii cu soldați zâmbitori înfășurați în steagul albastru și galben al Ucrainei și a promis că „vor mai urma și alte schimburi”.

Schimburile de prizonieri la scară largă au fost singurul rezultat tangibil al celor trei runde de negocieri de pace dintre delegațiile ruse și ucrainene, care au avut loc la Istanbul în perioada mai-iulie.

Luna trecută, cele două părți au convenit să schimbe câte 1.200 de prizonieri, iar un negociator rus a declarat că Moscova s-a oferit să returneze și cadavrele a 3.000 de soldați ucraineni.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic