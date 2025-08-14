Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska

Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a întâmpinat joi la Londra pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o demonstrație a sprijinului Marii Britanii pentru Ucraina, cu o zi înaintea summitului crucial dintre SUA și Rusia din Alaska.

La intrarea de la Downing Street numărul 10, cei doi s-au îmbrățișat călduros dar au refuzat să răspundă la întrebările reporterilor dacă se poate avea încredere în președintele SUA Donald Trump, notează The Independent.

Aproximativ o oră mai târziu, Starmer l-a condus pe Zelenski înapoi la mașina care îl aștepta, iar cei doi lideri s-au îmbrățișat din nou în momentul plecării președintelui ucrainean.

După întâlnirea față în față, Downing Street a declarat că cei doi lideri „au convenit că există un puternic sentiment de unitate și o hotărâre fermă de a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”.

„Apoi, ei au privit spre discuțiile de mâine dintre președintele Trump și președintele Putin din Alaska, care reprezintă o șansă viabilă de a face progrese, atâta timp cât Putin acționează pentru a dovedi că este serios în ceea ce privește pacea.”

Zelenski: „Continuăm să ne coordonăm pozițiile”

După întâlnirea cu Sir Keir Starmer, președintele Zelenski a sugerat că el și primul ministru britanic au analizat mai multe scenarii posibile rezultate în urma summitului Trump-Putin.

Într-un mesaj pe platforma X, el a descris întâlnirea ca fiind „bună și productivă”.

„Continuăm să ne coordonăm pozițiile”, a spus el. „Am discutat despre așteptările pentru întâlnirea din Alaska și despre posibilele perspective. De asemenea, am discutat în detaliu despre garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă dacă Statele Unite reușesc să preseze Rusia să oprească uciderile și să se angajeze într-o diplomație autentică și substanțială.”

Călătoria lui Zelenski în capitala britanică a avut loc la o zi după ce el a fost prezent la Berlin pentru a participa la o serie de întâlniri virtuale cu președintele american Donald Trump și cu liderii mai multor țări europene.

Miercuri, Starmer a declarat că summitul din Alaska va fi „extrem de important” și ar putea fi o cale către un armistițiu în Ucraina.

Dar el a făcut aluzie și la îngrijorările europenilor că Trump ar putea încheia un acord care să oblige Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei și a avertizat că aliații occidentali trebuie să fie pregătiți să intensifice presiunea asupra Rusiei, dacă va fi necesar.

În cadrul convorbirii de miercuri dintre liderii țărilor implicate în „coaliția celor hotărâți” – statele care sunt pregătiți să ajute la supravegherea oricărui acord de pace viitor între Moscova și Kiev – Starmer a subliniat că orice acord de încetare a focului trebuie să protejeze „integritatea teritorială” a Ucrainei.

„Granițele internaționale nu pot și nu trebuie modificate cu forța”, a spus el, adăugând că orice încetare a focului trebuie să fie însoțită de garanții solide de securitate pentru a se asigura că „Ucraina își poate apăra integritatea teritorială”.

