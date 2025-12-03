Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Când va intra în vigoare

Consiliul European a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord cu Parlamentul European privind eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027, ca parte a unui efort de a pune capăt dependenței de energia rusească.

„Astăzi, președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind regulamentul de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU a UE pentru a pune capăt dependenței de energia rusească în urma transformării de către Rusia a aprovizionării cu gaze într-o armă, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.“, se arată în comunicatul publicat de Consiliul European.

Acordul va introduce o interdicție treptată, dar obligatorie din punct de vedere juridic, atât asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), cât și asupra gazelor naturale prin conducte din Rusia, cu o interdicție totală de la sfârșitul anului 2026 și, respectiv, toamna anului 2027.

„Acesta va contribui la obiectivul general de a realiza o piață energetică a UE rezilientă și independentă, menținând în același timp securitatea aprovizionării UE.“, explică oficialii europeni.

În octombrie, 12% din importurile de gaze naturale ale UE au provenit din Rusia, în scădere faţă de 45% cât era înainte de invadarea Ucrainei în 2022.

Principalele elemente ale acordului

Oficialii europene au confirmat că importurile de gaze naturale rusești prin conducte și GNL vor fi interzise la șase săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului, menținând în același timp o perioadă de tranziție pentru contractele existente.

Astfel:

– Pentru contractele de furnizare pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025, interdicția importurilor de gaze rusești se va aplica începând cu 25 aprilie 2026 pentru GNL și 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin conducte.

– Pentru contractele pe termen lung pentru importurile de GNL, interdicția se va aplica de la 1 ianuarie 2027, în conformitate cu cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

– În ceea ce privește contractele pe termen lung pentru importurile de gaze prin conducte, interdicția va intra în vigoare la 30 septembrie 2027, cu condiția îndeplinirii obiectivelor de umplere a stocurilor prevăzute în regulamentul privind stocarea gazelor, și cel târziu la 1 noiembrie 2027.

„Modificările contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor.“, au mai transmis oficialii europeni.

„Astăzi, intrăm în era independenței energetice depline a Europei față de Rusia. REPowerEU a dat rezultate. Ne-a protejat de cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii și ne-a ajutat să trecem de la combustibilii fosili ruși cu o viteză record. Astăzi, oprim definitiv aceste importuri. Prin epuizarea resurselor financiare ale lui Putin, suntem solidari cu Ucraina și ne îndreptăm atenția către noi parteneriate și oportunități energetice pentru acest sector.”, a transmis președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Prin urmare, până cel târziu în noiembrie 2027, UE va fi eliminat treptat, odată pentru totdeauna, importurile de gaze rusești, scriu și oficialii Comisiei Europene.

