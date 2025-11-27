Uniunea Europeană ar putea începe discuțiile pentru pachetul 20 de sancțiuni împotriva Rusiei în ianuarie anul viitor

Uniunea Europeană va începe discuțiile pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la începutul anului următor, anunță Politico. Discuțiile vor începe în luna ianuarie deoarece, în acest moment, nu sunt o prioritate, anunță un oficial european.

Discuțiile informale privind impunerea unui nou pachet de sancțiuni asupra Rusiei, în special întocmirea listelor cu domeniile care urmează să fie sancționate, au loc în cadrul unor organisme speciale. Până în acest moment, discuțiile nu au ajuns la nivelul ambasadorilor UE, ceea ce înseamnă că procesul interinstituțional nu a început.

În luna octombrie, Uniunea Europeană a aprobat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează reducerea veniturilor Kremlinului și prevenirea eludării sancțiunilor prin intermediul țărilor terțe. Al 19-lea pachet de sancțiuni impus de UE vizează sectorul energetic rusesc, băncile din țările terțe și furnizorii de criptomonede. În plus, UE a început deja să pregătească un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Printre alte restricții, se iau în considerare sancțiuni împotriva regimului aliat cu Rusia din Belarus. Potrivit Politico, un element cheie al celui de-al 20-lea pachet va fi eliminarea lacunelor existente în regimul actual de sancțiuni.

UE are în vedere, de asemenea, noi măsuri restrictive împotriva celor care operează așa-numita flotă din umbră de petroliere rusești. Aceste acțiuni vizează limitarea și mai mult a veniturilor Moscovei, pe care aceasta le folosește pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei.

