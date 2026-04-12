Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”

Șeful Guvernului de la Budapesta, Viktor Orbán, a mai transmis încă un mesaj poporului maghiar, în contextul unor cifre record la urne. Premierul le cere oamenilor să iasă la vot, altfel Ungaria se va confrunta cu amenințarea războiului.

„Mulți oameni votează, iar miza este uriașă. Pacea și securitatea Ungariei ar putea depinde de un singur vot astăzi. Dacă îl ratez, ne confruntăm cu amenințarea războiului. Dacă îl ratez, securitatea financiară a familiilor maghiare va fi în pericol”, a declarat Viktor Orbán într-un videoclip încărcat pe pagina sa oficială de Facebook . „Pacea și securitatea Ungariei pot depinde astăzi chiar și de un singur vot. Este o decizie pe care mâine nu o vom mai putea da înapoi. Trebuie să apărăm Ungaria astăzi! Astăzi, niciun patriot nu poate rămâne acasă!”, a declarat Viktor Orbán într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare.

Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban

Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar