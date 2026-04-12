Alertă cu bombă în ziua alegerilor din Ungaria. Votarea a fost suspendată, temporar, în mai multe secții

Ruxandra Radulescu
Mai multe amenințări cu bombă au fost raportate duminică, în Ungaria, chiar în ziua alegerilor parlamentare. Alertele au perturbat demersul electoral în cinci secții, după ce autoritățile au suspendat, pentru scurt timp, votarea, transmite publicația maghiară Boon.

Autoritățile au înregistrat amenințări cu bombă în două orașe din Ungaria, Pécs și Miskolc.

Potrivit poliției din Pécs, prima alertă cu bombă a fost pe strada Lanc, unde se aflau două secții. Ca urmare, fost necesară instituirea unei pauze forțate a procesului electoral.

Amenințare cu bombă, prin intermediul unei voci create cu IA

Amenințarea cu bombă a venit telefonic, în jurul orei 14:45, prin intermediul unei voci create cu Inteligența Artificială, care a anunțat plasarea unei bombe.

Alerta a venit într-un moment relativ calm, când puține persoane se prezentaseră la vot.

Poliția a inspectat cele două secții de votare și circumscripțiile de votare implicate și a ajuns la concluzia că amenințarea era falsă și că votul putea continua.

În orașul Miskolc, alerta cu bombă a afectat trei secții de votare, 22, 24 și 25 din Centrul Cultural Gárdonyi Géza. Votarea s-a oprit și aici, iar ancheta este încă în desfășurare.

Adversarul lui Orban a vorbit despre posibile amenințări cu bombă

Vineri, președintele partidului Tisza, Péter Magyar, a vorbit la forumul său din Miskolc despre posibilitatea ca alarmele cu bombă să perturbe votul.

Alegerile parlamentare din Ungaria se defășoară într-un context tensionat, atât din punct de vedere regional, cât și global. Prezența la urne a înregistrat un număr record, comparativ cu scrutinul din 2022. Lupta pentru Guvern se dă între partidul Fidesz, în frunte cu premierul Viktor Orban, și Tisza, condus de Peter Magyar.

