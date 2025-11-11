Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen vrea să creeze un serviciu de informații al Comisiei Europene, plasat sub conducerea sa

11 nov. 2025, 12:51, Știri externe
Uniunea Europeană vrea să înființeze o unitate de informații în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, cu scopul de a utiliza mai bine datele care provin de la agențiile de informații ale statelor membre.

Comisia Europeană lucrează la un proiect prin care dorește să înființeze o unitate de informații în cadrul Secretariatului General. Conform Financial Times, aceasta ar urma să combine date din țările Uniunii și să lucreze la politici comune. Impulsul pentru a crea o astfel de unitate este dat de invazia Rusiei în Ucraina, dar și de semnalele din partea Statelor Unite cu privire la posibile restricții privind schimbul de informații.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat că se „analizează opțiuni pentru consolidarea capacităților sale de securitate și informații” și se are în vedere înființarea unei unități dedicate în cadrul Secretariatului General. „Conceptul este în curs de dezvoltare, iar discuțiile sunt în curs de desfășurare. Nu a fost încă stabilit un calendar” în acest sens.

Potrivit Financial Times, obiectivul este acela de a combina datele dispersate la serviciile de informații ale țărilor europene și de a sprijini factorii de decizie de la Bruxelles. Noua unitate va avea doar rol de analiză, nu și nu va trimite agenți pe teren pentru culegerea de informații.

Uniunea Europeană mai are o instituție similară – Centrul de Informații și Situații

Formarea unui astfel de organism a stârnit reacții în cadrul unor structuri diplomatice care supraveghează Centrul de Informații și Situații al UE (EU IntCen), instituție ce raportează direct Înaltului Reprezentant pentru politică externă, Kaja Kallas. Analizele EU IntCen se bazează pe date  furnizate de serviciile de informații și securitate ale statelor membre.

Schimbul de informații între state a fost mereu un subiect sensibil, în special în cazul țărilor care au servicii de spionaj puternice și sunt reticente să împărtășească informații sensibile cu partenerii. Potrivit FT, mai multe capitale europene se vor opune încercării Comisiei Europene de a-și extinde atribuțiile în domeniul informațiilor.

