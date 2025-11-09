Prima pagină » Tehnologie » Ursula von der Leyen cedează în fața lui Trump: relaxează cerințele pe inteligența artificială la presiunile giganților tehnologici americani. Îi este teamă că președintele SUA se va „răzbuna” pe Ucraina

09 nov. 2025, 18:21, Tehnologie
Comisia Europeană a propus suspendarea implementării anumitor reglementări pentru companiile care dezvoltă inteligență artificială (AI). Potrivit Financial Times , acest lucru se datorează presiunilor exercitate de corporațiile tehnologice și de autoritățile americane. Aceeași dezvăluire o face și The Guardian.

Mai exact, unor companii din acest domeniu li se preconizează acordarea unei perioade de grație de un an, timp în care nu vor fi penalizate pentru încălcări. Unele cerințe deosebit de stricte vor fi, în general, relaxate.

Big Tech și Donald Trump vs UE

Proiectul de propunere vine pe fondul unei dezbateri mai ample despre cât de agresiv ar trebui blocul comunitar să își aplice regulile digitale în fața unei reacții dure din partea companiilor Big Tech susținute de președintele american Donald Trump.

Blocul comunitar s-a confruntat cu presiuni acerbe din partea guvernului SUA și a marilor companii tehnologice, precum și a grupurilor europene din cauza legii sale privind inteligența artificială, considerată cel mai strict regim din lume care reglementează dezvoltarea acestei tehnologii aflate în plină dezvoltare.

Sunt temeri că Trump ar putea întrerupe ajutorul pentru Ucraina

Temerile de a-l provoca pe Trump să întrerupă furnizarea de informații sau arme către Ucraina sau de a începe un război comercial transatlantic cu blocul comunitar au determinat Bruxellesul să ajungă la un acord comercial provizoriu în august, însă oficialii UE sunt precauți cu privire la orice mișcare care ar putea provoca Casa Albă să ia măsuri de represalii.

UE voia să dea primul exemplu mondial de reglementare a A.I.

În 2023, Parlamentul European a aprobat Legea privind inteligența artificială (Legea AI).

Autoritățile UE poziționează Legea AI ca primul exemplu mondial de reglementare cuprinzătoare și incluzivă a AI. Experții notează că este cea mai strictă reglementare a acestor tehnologii din lume.

Multe prevederi ale acestei legi urmau să intre în vigoare în 2026. Anul acesta, autoritățile UE au elaborat un set de reguli practice pentru companiile de IA, bazate pe Legea IA.

Pe 19 noiembrie, Comisia Europeană va lua în considerare simplificarea și relaxarea acestei legi și a altor reglementări din acest domeniu.

În iulie, șefii a 44 de companii europene importante, inclusiv Airbus, BNP Paribas și Philips, au cerut o suspendare de doi ani a Legii IA, argumentând că aceasta ar reduce competitivitatea companiilor din UE.

Corporațiile americane de înaltă tehnologie și administrația Trump au criticat, de asemenea, legea. Dacă Comisia Europeană propune relaxarea legii pe 19 noiembrie, decizia trebuie să fie în continuare susținută de Parlamentul European și de statele membre, notează FT.

