După Nicolas Maduro, brațul lung al lui Trump ar putea ajunge la un alt lider din emisfera latină a Americii. Justiţia federală îl anchetează pe preşedintele columbian Gustavo Petro pentru presupuse legături cu traficanţi de droguri, relatează The New York Times, citând 3 persoane familiarizate cu situaţia, relatează agenția de știri EFE, preluată de Agepres.

Ziarul american scrie că aceste investigaţii vizează faptul dacă Petro a avut întâlniri cu traficanţi de droguri sau a solicitat donaţii de la traficanţi în timpul campaniei sale prezidenţiale.

Comando de elită internațional pentru anchetarea lui Petro

Birourile procurorilor districtuali din Manhattan şi Brooklyn din New York sunt responsabile de aceste anchete, la care participă procurori specializaţi în trafic internaţional de droguri şi agenţi de la Administraţia pentru Controlul Drogurilor (DEA), precum şi de la Serviciul de anchete pentru securitate internă (HSI), a observat ziarul citat.

Renumita publicație americană mai notează că anchetele sunt în faza iniţială. Momentan nu se ştie dacă vreuna dintre ele va genera acuzaţii penale împotriva preşedintelui Columbiei. În altă ordine de idei, The New York Times subliniază că nu există dovezi clare că începerea acestor anchete ar fi avut girul Casei Albe.

Petro neagă orice presupuse legături cu narcotraficanții

Vineri, Petro a declarat că în ţară „nu există nicio anchetă” vizând presupusele sale legături cu traficanţii de droguri

„Niciodată în viaţa mea nu am vorbit cu un traficant de droguri, dimpotrivă, mi-am dedicat zece ani din viaţă, cu riscul existenţei mele şi provocând exilul familiei mele, denunţării legăturilor dintre cei mai puternici traficanţi de droguri şi politicienii din Congres” şi din alte instituţii ale puterii, în timpul „perioadei guvernării paramilitare”, a declarat Petro comentând ştirea publicată de NYT.

„În ceea ce priveşte campaniile mele, le-am spus întotdeauna managerilor că donaţiile de la bancheri sau traficanţi de droguri nu sunt acceptate”, a completat Petro, adăugând că ancheta din Columbia privind campania sa prezidenţială nu a găsit „niciun peso de la traficanţi de droguri”. Potrivit lidelui columbian, acesta a fost „principiul său personal ca lider politic”.

Petro atribuie anchetele lansate de Statele Unite „acuzaţiilor extremei drepte columbiene”, despre care susține că este „conectată” cu traficanţii de droguri. De asemenea, Ambasada Columbiei la Washington a reacţionat la articolul din New York Times, afirmând că acuzaţiile împotriva preşedintelui „nu au temei”.

Relații tensionate între SUA și Columbia. Trump a impus sancțiuni la Bogota

Relaţia bilaterală dintre Statele Unite şi Columbia este tensionată încă din ianuarie 2025, după începerea celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump. Administrația Trump a inaugurat o eră de puternice dezacorduri cu guvernul de la Bogota.

Prima criză majoră a avut loc chiar în acea lună, Petro refuzând să primească zboruri militare americane care transportau cetăţeni columbieni deportaţi. Președintele columbian a argumentat că aceştia erau transportaţi în condiţii inumane. În replică, Trump a ameninţat că va impune tarife şi sancţiuni economice împotriva țării.

Disensiunile au continuat în lunile următoare, mai ales privind abordarea luptei împotriva drogurilor. A urmat retragerea de către SUA a certificării Columbiei în acest domeniu şi impunerea de sancţiuni împotriva oficialilor columbieni, inclusiv a preşedintelui Petro.

În septembrie 2025, SUA i-au revocat viza acestuia după ce Petro a participat la un eveniment la New York, în marja Adunării Generale a ONU, unde a îndemnat personalul militar american să nu respecte ordinele guvernului american cu privire la războiul din Gaza. Totuși, marţi, Petro indica că guvernul SUA i-a restabilit viza până la sfârşitul mandatului, care se încheie pe 7 august.

Tensiunile bilaterale s-au mai atenuat după o convorbire telefonică între Petro şi Trump la începutul lunii ianuarie, care a dus la întâlniri la nivel înalt între oficiali din ambele guverne şi la o reuniune a celor doi lideri, în 3 februarie.

