Rafinărie din RUSIA, la 1.400 de kilometri în spatele frontului, atacată de dronele Ucrainei

Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol rusească din Bașchiria în dimineața zilei de 11 octombrie, provocând mai multe explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Atacul a provocat mai multe explozii urmate de un incendiu la unitatea de procesare a țițeiului de la rafinăria Bașneft din Ufa, un oraș la 1.400 de kilometri în spatele frontului și unul dintre cele mai mari centre ale Rusiei pentru industria de rafinare.

O coloană de fum negru era vizibilă ridicându-se în apropierea rafinăriei, furnizează combustibil și lubrifianți forțelor armate ruse.

Amploarea pagubelor rămâne neclară, conform The Kyiv Independent.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au doborât cinci drone ucrainene deasupra Bașkiriei pe 11 octombrie, iar autoritățile regionale nu au comentat cu privire la posibilele pagube sau victime.

Vestea vine în timp ce Ucraina escaladează atacurile împotriva industriei rusești de gaze și petrol, o sursă cheie de venituri care ajută Moscova să-și finanțeze invazia.

Al treilea atac cu drone împotriva unei ținte din Bașchiria în ultima lună

Acesta este al treilea atac cu drone împotriva unei ținte din Bașchiria în ultima lună.

Anterior, dronele cu rază lungă de acțiune ale SBU au atacat uzina petrochimică Gazprom Neftekhim Salavat din aceeași regiune, în două atacuri separate, pe 18 și 24 septembrie.

Un alt atac cu drone, efectuat de serviciile de informații militare ucrainene (HUR), a țintit rafinăria Bashneft-Novoyl din Ufa pe 12 septembrie.

Pe 11 octombrie, ucrainenii au anunțat că capacitatea de procesare a petrolului a Rusiei a scăzut cu 21% pe fondul atacurilor ucrainene.

Mai multe regiuni rusești se confruntă cu penurie de benzină pe măsură ce Moscova crește importurile de combustibil.

Rusia a escaladat recent atacurile împotriva infrastructurii energetice ucrainene, provocând pene masive de curent în Kiev și în alte părți într-un atac aerian cu drone și rachete pe 10 octombrie.

