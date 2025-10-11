Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la OFENSIVA Budapestei în România?!”

În ultimul episod al „Pastilei lui Cristoiu”, reputatul jurnalist atrage atenția asupra unui aspect trecut, oarecum, neobservat și anume „ofensiva Budapestei în România”. De altfel, Ion Cristoiu asta remarcă și anume jocurile făcute de Ungaria în țara noastră în ultima vreme.

Comentariul său vine în contextul vizitei premierului maghiar Viktor Orbán la congresul UDMR de la Cluj.

„Eroul a fost Viktor Orbán, nu un lider român”

Potrivit lui Ion Cristoiu, acest eveniment a fost tratat cu o surprinzătoare indiferență de presa și scena politică românească. De altfel,m el remarcă faptul că prim-ministrul ungar a reușit să transforme participarea la congresul UDMR într-un eveniment spectaculos, „un veritabil show politic” pe teritoriul României.

„Sunt toate datele pentru a susține că eroul acestui weekend a fost Viktor Orban, premierul Ungariei. Eroul nu al lumii, nu al Europei, ci al României. Premierul maghiar a participat la congresul UDMR de la Cluj și a transformat această participare într-un eveniment spectaculos”, susține Cristoiu.

Jurnalistul amintește că, de-a lungul timpului, UDMR a fost acuzat – inclusiv de partide pro-europene – că acționează ca o „coloană a 5-a” a Budapestei în România. Faptul că Orban a fost primit cu entuziasm la congresul formațiunii, spune el, arată o „relaxare suspectă” în modul în care autoritățile române privesc relația cu vecinul din vest.

„Viktor Orban a fost la un restaurant, a cantat acolo «Noi de aici nu plecăm», nu știu cum sună și în ungurește…, este un cântec de chef, mi se pare că studențesc. Cred că și eu, pe vremea mea, când eram student și eram mai puțin serios decât acum, cred că l-am cântat. Sigur, mai spre sfârșitul chefului, când ne amețeam suficient ca să cântăm tot felul de… prostii. A dat un interviu la Budapesta și acolo a făcut pulbere România, considerând-o un vecin ca o căpiță strâmbă. A participat la congresul UDMR, l-a făcut vedetă pe Ilie Borojan, ridicându-l în picioare și arătându-i conducerea membrilor UDMR, ca și cum membrii UDMR nu știau cine e Ilie”.

De asemenea, a fost remarcat și momentul în care s-a intonat imnul secuiesc la congresul UDMR, în prezența oficialilor români. Potrivit lui Ion Cristoiu, Sorin Grindeanu ar fi părăsit sala pentru scurt timp, „în semn de protest discret”.

„Am ajuns să tratăm vizitele premierului ungar cu aceeași spectaculozitate rezervată liderilor americani sau francezi, fără să vedem substratul politic al acestor gesturi”, trage concluzia Cristoiu, care remarcă faptul că nu mai reacționează la „strategia coerentă” a Ungariei de consolidare a influenței sale în interiorul statului nostru.