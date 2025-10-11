Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la OFENSIVA Budapestei în România?!”

Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la OFENSIVA Budapestei în România?!”

11 oct. 2025, 12:39, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la OFENSIVA Budapestei în România?!”
Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la ofensiva Budapestei în România?!” / Sursa FOTO: screenshot video

În ultimul episod al „Pastilei lui Cristoiu”, reputatul jurnalist atrage atenția asupra unui aspect trecut, oarecum, neobservat și anume „ofensiva Budapestei în România”. De altfel, Ion Cristoiu asta remarcă și anume jocurile făcute de Ungaria în țara noastră în ultima vreme.

Comentariul său vine în contextul vizitei premierului maghiar Viktor Orbán la congresul UDMR de la Cluj.

„Eroul a fost Viktor Orbán, nu un lider român”

Potrivit lui Ion Cristoiu, acest eveniment a fost tratat cu o surprinzătoare indiferență de presa și scena politică românească. De altfel,m el remarcă faptul că prim-ministrul ungar a reușit să transforme participarea la congresul UDMR într-un eveniment spectaculos, „un veritabil show politic” pe teritoriul României.

„Sunt toate datele pentru a susține că eroul acestui weekend a fost Viktor Orban, premierul Ungariei. Eroul nu al lumii, nu al Europei, ci al României. Premierul maghiar a participat la congresul UDMR de la Cluj și a transformat această participare într-un eveniment spectaculos”, susține Cristoiu.

Jurnalistul amintește că, de-a lungul timpului, UDMR a fost acuzat – inclusiv de partide pro-europene – că acționează ca o „coloană a 5-a” a Budapestei în România. Faptul că Orban a fost primit cu entuziasm la congresul formațiunii, spune el, arată o „relaxare suspectă” în modul în care autoritățile române privesc relația cu vecinul din vest.

„Viktor Orban a fost la un restaurant, a cantat acolo «Noi de aici nu plecăm», nu știu cum sună și în ungurește…, este un cântec de chef, mi se pare că studențesc. Cred că și eu, pe vremea mea, când eram student și eram mai puțin serios decât acum, cred că l-am cântat. Sigur, mai spre sfârșitul chefului, când ne amețeam suficient ca să cântăm tot felul de… prostii. A dat un interviu la Budapesta și acolo a făcut pulbere România, considerând-o un vecin ca o căpiță strâmbă. A participat la congresul UDMR, l-a făcut vedetă pe Ilie Borojan, ridicându-l în picioare și arătându-i conducerea membrilor UDMR, ca și cum membrii UDMR nu știau cine e Ilie”.

De asemenea, a fost remarcat și momentul în care s-a intonat imnul secuiesc la congresul UDMR, în prezența oficialilor români. Potrivit lui Ion Cristoiu, Sorin Grindeanu ar fi părăsit sala pentru scurt timp, „în semn de protest discret”.

„Am ajuns să tratăm vizitele premierului ungar cu aceeași spectaculozitate rezervată liderilor americani sau francezi, fără să vedem substratul politic al acestor gesturi”, trage concluzia Cristoiu, care remarcă faptul că nu mai reacționează la „strategia coerentă” a Ungariei de consolidare a influenței sale în interiorul statului nostru.

Mediafax
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
Digi24
Ilie Bolojan a rezolvat pensiile magistraților: Sunt cuprinse în PNRR
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
Cancan.ro
Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru. Actrița era grav bolnavă: 'Nu-mi revin'
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
BREAKING NEWS! Un avion de pasageri a rămas fara combustibil în zbor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Actorul român care se luptă cu depresia de ani de zile. Niciun tratament nu l-a ajutat
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
A plecat dintre noi o STEA a cinematografiei. Marinela Chelaru a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă și mii de suflete îndurerate: "Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp. Mă doare inima atât de tare!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Se pare că poluarea aerului poate contribui la obezitate și diabet
ULTIMA ORĂ Sebastien Lecornu, vechiul și noul premier al Franței, început de mandat sub presiune. Constrâns să prezinte bugetul până luni / Criză în Franța
12:46
Sebastien Lecornu, vechiul și noul premier al Franței, început de mandat sub presiune. Constrâns să prezinte bugetul până luni / Criză în Franța
VIDEO Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc: Există un singur IMN OFICIAL, cel al României
12:37
Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc: Există un singur IMN OFICIAL, cel al României
ACTUALITATE Trei femei au bătut un medic la spitalul din Medgidia. Agresoarele au fost reținute
12:27
Trei femei au bătut un medic la spitalul din Medgidia. Agresoarele au fost reținute
SPORT Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”
12:15
Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”
ACTUALITATE Fiul unei foste procuroare din Giurgiu a fost lovit mortat de o mașină a poliției. Tânărul avea doar 17 ani
12:07
Fiul unei foste procuroare din Giurgiu a fost lovit mortat de o mașină a poliției. Tânărul avea doar 17 ani
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Elite comuniste și studii la Moscova: povestea durității și selecției”
12:00
Lavinia Betea: „Elite comuniste și studii la Moscova: povestea durității și selecției”
Sari la bara de unelte