Viktor Orban: Rusia a câștigat războiul cu Ucraina. „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul va RECUNOAȘTE asta”

12 aug. 2025, 22:12, Știri externe
Viktor Orban: Rusia a câștigat războiul cu Ucraina.

Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a declarat premierul ungar Viktor Orban marți, înaintea unui summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin.

Aflat la putere din 2010, Orban a fost criticat de unii lideri europeni pentru legăturile Guvernului său cu Rusia și opoziția față de ajutorul militar pentru Ucraina.

Orban a menținut legături strânse cu Putin chiar și după invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, notează Reuters.

Luni, Orban a devenit singurul lider al unui stat din Uniunea Europeană care nu a susținut o declarație comună care afirma că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-și decide viitorul.

„În prezent, vorbim ca și cum situația ar fi un război al cărui final nu poate fi prezis, dar nu este. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a declarat Orban într-un interviu pentru canalul de YouTube „Patriot”. „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe va recunoaște Occidentul, care se află în spatele ucrainenilor, că acest lucru s-a întâmplat și ce va rezulta din toate acestea”.

Orban: Europa a ratat ocazia de a negocia cu Putin în timpul Administrației Biden

Orban a mai spus că Europa a ratat o oportunitate de a negocia cu Putin în timpul Administrației fostului președinte american Joe Biden și că acum Europa riscă ca viitorul său să fie decis fără implicarea sa.

„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a spus Orban, adăugând că s-a opus parțial declarației comune a UE privind Ucraina deoarece declarația făcea ca Europa să pară „ridicolă și patetică”.

„Când doi lideri se așează să negocieze unul cu celălalt, americanii și rușii… Și tu nu ești invitat acolo, nu te grăbești să dai telefon, nu te agiți, nu strigi din afară ca să te audă cei dinăuntru.”

În același timp, Cabinetul lui Orban face eforturi să revigoreze economia ungară, care a suferit un șoc inflaționar.

Ungaria, care își importă cea mai mare parte a energiei din Rusia, a refuzat să trimită arme Ucrainei, iar Orban se opune ferm aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

În viziunea sa, aderarea Ucrainei la UE ar avea efecte negative profunde asupra fermierilor maghiari și a economiei Ungariei în general.

Gândul transmite live evenimentul istoric.

Foto: Profimedia

