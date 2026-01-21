Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei

21 ian. 2026, 21:21, Știri externe
Guvernul Viktor Orban a anunțat miercuri un pachet de sprijin de 100 miliarde de forinți (circa 304 milioane de dolari) pentru industria restaurantelor. Premierul maghiar a luat această decizie pe fondul dificultăților economice și în contextul apropierii alegerilor vitale din luna aprilie, scrie Reuters.

Viktor Orban, al cărui partid de dreapta Fidesz a rămas în urmă în sondaje în fața rivalului său Tisza, a sugerat chiar și o posibilă extindere a subvențiilor la energie.

Sondajul Eurobarometru realizat toamna trecută arată că scumpirile reprezintă principala grijă a maghiarilor, chiar dacă inflația a scăzut de la peste 25% la începutul lui 2023 până în intervalul țintă al băncii centrale (2-4%) în noiembrie.

Cum ajută Orban restaurantele

Site-ul financiar portfolio.hu îl citează pe ministrul Economiei Marton Nagy, potrivit căruia guvernul Orban va oferi sprjin restaurantelor sub formă de lichidități, va reduce la jumătate taxa pe turism și va elimina o taxă pentru cheltuielile de divertisment ale firmelor, care echivala cu până la 1% din cifra lor anuală de afaceri.

Circa 10.000 de restaurante vor putea să considere până la o cincime din venituri ca taxă de serviciu și vor reduce astfel impozitul plătit.

Orban ia aceste măsuri în contextul creșterii salariului minim cu 11% la începutul anului 2026, sectorul restaurantelor fiind unul din cele mai afectate.

Orban a mai anunțat reduceri fiscale pentru familii, creșteri salariale, vouchere alimentare pentru pensionari, un supliment la pensie care va fi plătit în luna februarie și un program de credite pentru locuințe subvenționate, pentru a-și consolida sprijinul în contextul alegerilor.

Executivul urmează să decidă miercuri modificările privind subvențiile la energie.

Fitch Ratings a redus la sfârșitul lui 2025 perspectivele Ungariei la „negative” din cauza inițiativelor de cheltuieli pre-electorale ale premierului Viktor Orban.

