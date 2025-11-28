Prima pagină » Știri externe » După ce Trump l-a scutit de sancțiuni, Viktor Orban se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin, la Moscova: „Acum trebuie să mă asigur că există petrol”

28 nov. 2025, 06:00, Știri externe
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, ajunge astăzi la Moscova ca să se întâlnească cu Vladimir Putin. Dacă percepția publică este că premierul Ungariei ar putea fi un jucător decisiv în planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, semnalele pe care Viktor Orban le-a dat până acum s-ar putea să surprindă pe toată lumea. La Kremlin, liderul de facto al Ungariei se duce să își susțină propriile interese. Prioritatea Ungariei o reprezintă petrolul și bunăstarea maghiarilor. Pacea este pe locul doi. 

Pentru Viktor Orban primează interesele energetice ale Ungariei și imaginea electorală

Potrivit cotidianului maghiar Népszava, ambițiile lui Orbán de a juca rolul de „mediator de pace” sunt nerealiste și lipsite de orice bază în contextul actual. În prezent, există mai multe canale prin care se poartă negocieri de pace și în niciuna din ele nu este implicat prim-ministrul Ungariei.

Adevăratele motive ale vizitei lui Orban la Kremlin sunt preponderent de natură internă și personală. Orbán dorește să-și consolideze imaginea în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026, unde vrea să se prezinte ca liderul care stă la masa marilor puteri și care negociază personal cu Putin. Totodată, va profita de ocazie pentru a-și reafirma disponibilitatea de a găzdui la Budapesta un eventual summit de pace – o ofertă făcută deja de mai multe ori, dar rămasă fără ecou.

Nu în ultimul rând, motivul principal pentru care Orban merge la Kremlin, lucru invocat chiar de acesta în timpul vizitei sale de joi în Serbia, este acela de a rezolva problema petrolului și a gazelor.

„Acum trebuie să mă asigur că există petrol”

După ce a obținut din partea lui Donald Trump o scutire de la sancțiunile impuse companiilor petroliere rusești în urma vizitei sale la Casa Albă, Orban merge acum la Moscova pentru a se asigura că există petrol. Aflat joi în Serbia, unde s-a întâlnit cu președintele sârb Aleksandar Vučić, premierul maghiar și-a confirmat vizita în Rusia, în cadrul căreia va vorbi în principal de aprovizionarea cu petrol și gaze a Ungariei.

„Ungaria nu deține zăcăminte semnificative de petrol și gaze pe teritoriul ungar, așa că practic trăim din importurile rusești”. Orban a spus că trebuie să se asigure că există petrol și gaze, nu doar pe hârtie, ci și în realitate. Dacă negocierile vor avea succes, „petrolul și gazele rusești vor continua să sosească în Ungaria” […] „și dacă noi avem, atunci veți avea și voi […]. Ceea ce avem noi, vom împărți cu voi”, le-a spus Viktor Orban sârbilor în timp ce se afla în vizită în Subotica.

Putin: „Viktor Orban este întotdeauna binevenit la Moscova”

La conferința de presă de joi din cadrul summit-ului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă din Kârgâzstan, Vladimir Putin a vorbit și despre vizita pe care urmează să o primească din partea premierului maghiar. Viktor Orban este întotdeauna binevenit la Moscova, a spus Putin. „Este unul dintre acei oameni care văd realitatea, realitățile de pe teren și își formează poziția politică pe baza acestora”, a spus președintele rus. Tot în această conferință de presă, președintele Rusiei a confirmat că delegația americană de pace este așteptată la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare, vizită despre care Trump a menționat marțea trecută.

Anul și vizita. Orban și Putin au avut 14 întâlniri bilaterale în 15 ani

Ultima întrevedere dintre Viktor Orban și Vladimir Putin a avut loc pe 5 iulie 2024, la Moscova, într-o „misiune de pace” învăluită în secret. Prezența premierului maghiar în capitala Rusiei a fost confirmată abia la aterizarea avionului său. Publicația Népszava a făcut un istoric al întâlnirilor dintre Putin și Orban de-a lungul anilor și, după cum puteți observa, cei doi șefi de stat s-au întâlnit anual, fie la Moscova, fie la Berlin. Doar pandemia de COVID-19 i-a ținut despărțiți o perioadă de timp.

Cândva unul dintre cei mai anti-ruși politicieni din Europa, Viktor Orban a făcut o întoarcere la 180 de grade chiar înainte de a-și forma al doilea guvern. În 2009, Orban a fost singurul politician european care a participat la Congresul Partidului Rusia Unită de la Sankt Petersburg. Cu această ocazie, cei doi au avut o discuție pentru jumătate de oră despre problema energetică a Ungariei. Putin și-a pus speranțele în Orban cu această ocazie și a profitat de președinția ungară a Uniunii Europene din 2011 pentru a întări relațiile Rusiei cu continentul european.

În 2013 premierul Ungariei a făcut o nouă vizită la Moscova în cadrul căreia a discutat despre renovarea centralelor nucleare Paks. Orban a desemnat Rusia cu această ocazie drept principalul partener pentru extinderea capabilităților energetice ale Ungariei. În 2014, primul ministru de la Budapesta a vizitat Novo-Ogaryovo, nu departe de Moscova. Cu această ocazie s-a vorbit despre centrala nucleară Paks II și despre conducta de gaze South Stream, iar Viktor Orban a declarat la acel moment o cooperare ruso-maghiară pe termen lung.

Un an mai târziu, în 2015, Vladimir Putin i-a întors vizitele și a venit la Budapesta. Cu această ocazie, contractul ruso-maghiar pentru aprovizionarea cu gaze s-a aprofundat  și, în baza acestuia, Ungaria a evitat penalizarea „Take-or-Pay” de aproximativ 3 miliarde de euro. Atunci Orban a criticat pentru prima dată în mod deschis eforturile europene de a izola Rusia.

În 2016 Orban a vizitat din nou Moscova, unde a descris Paks II drept acordul secolului. Cu această ocazie, Orban și-a asigurat importul de gaze rusești până în 2019. Vladimir Putin a vizitat Budapesta de două ori în anul 2017. Prima vizită a avut loc în februarie 2017 pentru relansarea cooperării economice bilaterale, iar a doua vizită a fost în august 2017 când a participat la deschiderea Campionatului Mondial de Judo și a avut o întâlnire oficială cu Viktor Orban.

În iulie 2018, premierul maghiar a vizitat Moscova în cadrul Campionatului Mondial de Fotbal, unde a discutat cu Vladimir Putin despre investiții suplimentare în energie. Această vizită a fost urmată de o altă întâlnire oficială la Moscova în august, apoi de o alta la Budapesta în 2019. La aceasta din urmă, Orban și Putin au discutat despre rutele de gaze din sud, prin Turkish Stream, de situația din Ucraina și Siria, dar și de relația dintre Occident și Rusia.

Pandemia i-a ținut despărțiți o perioadă

Pandemia de COVID-19 i-a ținut pe cei doi lider la distanță o perioadă, dar vizitele bilaterale au fost reluate rapid. Cu puțin timp înainte de izbucnirea războiului ruso-ucrainean, pe 1 februarie 2022, Orban a purtat ore întregi de discuții cu Putin la emblematica masă de cinci metri din Moscova. Chiar și atunci, el a numit călătoria sa ca fiind o misiune de pace, deși Rusia nu invadase încă Ucraina. Putin a vorbit cu această ocazie despre garanțiile de securitate pe care le aștepta din partea NATO și a Statelor Unite. Cu toate acestea, trei săptămâni mai târziu, Rusia a atacat Ucraina.

Putin și Orban s-au reîntâlnit la Beijing în octombrie 2023, la forumul „One Belt, One Road”. Această întâlnire este semnificativă deoarece Orban este primul și singurul șef de stat al Uniunii Europene care s-a întâlnit personal cu Putin după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus. Un an mai târziu, în iulie 2024, Orban a mers din nou la Moscova cu „misiunea de pace 2.0”, în timp ce Ungaria deținea președinția rotativă a Uniunii Europene. Premierul maghiar făcuse anterior o vizită la Kiev, cu intenția de a media o pace între cele două țări aflate în conflict.

