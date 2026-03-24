Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care extinde semnificativ capacitățile de apărare ale firmelor private de securitate însărcinate cu paza infrastructurii critice a Rusiei. Personalul de securitate are de acum dreptul de a folosi arme de luptă, inclusiv arme de asalt și mitraliere. Anterior, aceste firme erau limitate la utilizarea armelor cu letalitate redusă sau a instrumentelor de autoapărare.

Noua lege aprobată de Putin vizează protejarea instalațiilor energetice de importanță strategică, întreprinderile de stat, corporațiile de stat și monopolurile naturale. Decizia de a promulga această lege a fost luată pentru a contracara atacurile tot mai frecvente cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a altor obiective industriale din spatele liniei frontului. Parlamentarii ruși au argumentat că armele automate sunt cele mai eficiente mijloace pentru a doborî aceste drone.

Firmele de pază care deservesc în prezent companii din sectorul combustibililor și energiei, întreprinderi strategice și corporații de stat pot acum obține arme de asalt și muniție direct de la Rosgvardia (Garda Națională a Rusiei).

Deși această lege se concentrează în principal pe facilitățile terestre, autoritățile de la Moscova au anunțat planuri de a înarma și proteja și „flota din umbră” a Kremlinului și petrolierele aflate sub pavilion rus. Nikolai Patrușev, șeful Consiliului Maritim al Rusiei, a declarat că se ia în calcul desfășurarea de „grupuri mobile de tragere” la bordul petrolierelor și escortarea acestora de către patrule navale înarmate.

Recomandările autorului: