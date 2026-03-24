Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care extinde semnificativ capacitățile de apărare ale firmelor private de securitate însărcinate cu paza infrastructurii critice a Rusiei. Personalul de securitate are de acum dreptul de a folosi arme de luptă, inclusiv arme de asalt și mitraliere. Anterior, aceste firme erau limitate la utilizarea armelor cu letalitate redusă sau a instrumentelor de autoapărare.

Noua lege aprobată de Putin vizează protejarea instalațiilor energetice de importanță strategică, întreprinderile de stat, corporațiile de stat și monopolurile naturale. Decizia de a promulga această lege a fost luată pentru a contracara atacurile tot mai frecvente cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a altor obiective industriale din spatele liniei frontului. Parlamentarii ruși au argumentat că armele automate sunt cele mai eficiente mijloace pentru a doborî aceste drone.

Firmele de pază care deservesc în prezent companii din sectorul combustibililor și energiei, întreprinderi strategice și corporații de stat pot acum obține arme de asalt și muniție direct de la Rosgvardia (Garda Națională a Rusiei).

Deși această lege se concentrează în principal pe facilitățile terestre, autoritățile de la Moscova au anunțat planuri de a înarma și proteja și „flota din umbră” a Kremlinului și petrolierele aflate sub pavilion rus. Nikolai Patrușev, șeful Consiliului Maritim al Rusiei, a declarat că se ia în calcul desfășurarea de „grupuri mobile de tragere” la bordul petrolierelor și escortarea acestora de către patrule navale înarmate.

Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda

Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei

În plină criză energetică, SUA avertizează UE. Dacă nu acceptă acordul comercial, riscă să piardă accesul „favorabil” la gaze naturale lichefiate

NEWS ALERT Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul Israelului asupra South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume
16:08
Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul Israelului asupra South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume
LIVE 🚨 Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“
16:04
🚨 Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“
FLASH NEWS Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda
15:52
Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda
CONTROVERSĂ Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării
15:08
Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării
CONTROVERSĂ Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei
15:02
Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei
FLASH NEWS Trump îl trimite pe Rubio la reuniunea G7 din Franța pentru a discuta despre Ucraina și Orientul Mijlociu
14:45
Trump îl trimite pe Rubio la reuniunea G7 din Franța pentru a discuta despre Ucraina și Orientul Mijlociu
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice

