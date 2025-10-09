Zelenski trimite o delegație în SUA săptămâna viitoare. Subiectul discuțiilor: Energia, armamentul anti-aerian și bunurile înghețate ale RUSIEI

O delegație ucraineană va călători „la începutul săptămânii viitoare” în Statele Unite pentru discuții privind posibile sancțiuni împotriva Rusiei, cooperare în domeniul energetic și apărarea antiaeriană a Ucrainei, a anunțat joi, 9 octombrie, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski.

Printr-o postare pe platforma X, președintele Zelenski a anunțat că delegația va fi condusă de prim-ministrul Iulia Sviridenko și de șeful Administrației prezidențiale Andrii Yermak.

“Subiectele includ măsuri de apărare aeriană, energie și sancțiuni, precum și calea de negociere. Problema activelor înghețate va fi, de asemenea, discutată cu SUA”, a scris Zelenski.

De asemenea, sunt în curs de desfășurare pregătiri pentru continuarea activității Coaliției celor Hotărâți, a scris Zelenski:

“Vom pregăti acțiunile, întâlnirile și rezultatele corespunzătoare pentru octombrie-noiembrie.”

Zelenski: Trump a înțeles faptul că rușii îi „vând” ceva ce nu sunt capabili să livreze

“Cred că președintele Trump ne vrea la masa negocierilor și am susținut această cale. Cred că el își dorește foarte mult să vadă o încetare a focului și un sfârșit al războiului. Cred că acesta a fost scopul lui de la bun început. Suntem recunoscători pentru asta”, a scris președintele Ucrainei.

Schimbarea de retorică a lui Donald Trump a venit după ce s-a întâlnit cu Zelenski la Adunarea Generală a ONU de la New York în septembrie.

Președintele american a declarat la acea vreme că Kievul „este în măsură să lupte și să recâștige toată Ucraina”, în timp ce Rusia se confruntă cu provocări economice tot mai mari, notează The Kyiv Independent.

“Cred că întâlnirea noastră, combinată cu faptele reale, i-a dat o înțelegere mai bună a faptului că rușii îi „vând” ceva ce nu sunt capabili să livreze”, a concluzionat liderul de la Kiev.

Anterior, Olha Stefanișina, ambasadorul Ucrainei în SUA, s-a întâlnit cu un grup de senatori americani pe care i-a descris ca fiind „prietenii noștri din Senatul SUA”.

