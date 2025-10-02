Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc/ Orban denunță poziția „agresivă” a UNIUNII EUROPENE

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reiterat că Budapesta nu va renunța la petrolul rusesc în absența unei alternative, denunțând poziția „agresivă” a Bruxelles-ului.

Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum cer Statele Unite conduse de Donald Trump și majoritatea țărilor UE, a insistat Orban.

„Nu avem nicio altă opțiune”, a declarat premierul Ungariei.

Mai multe țări ale UE cer ca Ungaria și Slovacia să înceteze importurile de petrol rusesc, deoarece achizițiile finanțează o parte din efortul de război al Moscovei în Ucraina.

„Președintele american respectă suveranitatea altor țări, tocmai m-a întrebat care este situația, aceasta este o diferență importantă”, a afirmat Orban.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat achizițiile europene de petrol rusesc, dar nu a făcut referire în mod direct la situația Ungariei.

UE ar putea impune taxe la importurile de petrol rusesc

„Ei finanțează un război împotriva lor înșiși. Cine a auzit vreodată de așa ceva?”, a declarat Trump, citat de cotidianul Le Parisien.

Prin decizia de a renunța la petrolul rusesc din 2022, Uniunea Europeană acordase o scutire Ungariei și Slovaciei, care nu au ieșire la mare și sunt dependente de hidrocarburile rusești. Revocarea acestei scutiri ar necesita acordul ambelor țări în cauză. UE ia în considerare impunerea de taxe vamale la importurile de petrol rusesc, decizie care ar necesita votul a 55% din statele membre sau a 15 țări, reprezentând cel puțin 65% din populația europeană.

De asemenea, Comisia Europeană a propus statelor membre oprirea completă a importurilor de hidrocarburi rusești până în 2027 și chiar până în 2026 pentru gazul natural lichefiat.

