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Zaharova amenință România cu „consecințe” după ce Emil Boc a interzis simbolurile Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca

Zaharova amenință România cu „consecințe” după ce Emil Boc a interzis simbolurile Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca
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Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, le-a interzis sportivelor ruse să intoneze imnul și să concureze sub steagul Federației Ruse la Cupa Mondială de Gimmastică Ritmică.

În semn de protest, Federația Rusă a anunțat că-și retrage echipa de la etapa din 26 – 28 iunie 2026, găzduită de Cluj-Napoca.

Zaharova acuză România de politizarea sportului

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe din Rusia a denunțat interzicerea simbolurilor de stat ale Rusiei la competiție.

„Participanții ruși la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în orașul românesc Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional”, a declarat Maria Zaharova.

Zaharova a adăugat că Federația Rusă a luat decizia să boicoteze concurența:

„Singura reacție posibilă și firească din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiție”

Ea l-a acuzat pe primarul Emil Boc că încearcă să-și „sporească propriul prestigiu” și denunță   organizatorii competiției și autoritățile române că n-au intervenit.

„Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-și sporească astfel propriul «prestigiu»”, a afirmat Zaharova.

Zaharova a precizat că România, caracterizată ca o țară unde „dezordinea domnește acolo”  va suporta consecințele.

„Este regretabil că rusofobia cultivată în România în toți acești ani produce asemenea efecte monstruoase: scoate la iveală dezordinea care domnește acolo, unde unor personaje întâmplătoare li se permite să acționeze în mod arbitrar și să compromită o țară care, în mod evident, nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale de anvergură și care, în consecință, ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor asemenea competiții. Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe”. 

Reacția Ambasadei Rusiei: „România a încălcat principiile fundamentale ale Cartei Olimpice”

Ambasada Rusiei a publicat un mesaj prin care a denunțat decizia primarului liberal al Clujului:

„Sportivii ruși au fost nevoiți să renunțe la participarea la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în perioada 26–28 iunie 2026 la Cluj-Napoca, ca urmare a poziției părții române, care nu a asigurat posibilitatea participării depline a echipei naționale a Rusiei, în pofida deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) din 17 mai 2026 și ale Uniunii Europene de Gimnastică (European Gymnastics) din 24 mai 2026 privind anularea măsurilor restrictive aplicate anterior (Ad-Hoc Rules) și restabilirea deplină în drepturi a sportivilor ruși.”

Ambasada susține că autoritățile le-au încălcat drepturile sportivilor ruși de a concura cu drapelul de stat și de a intona imnul Rusiei. România riscă să fie acuzată de încălcarea principiilor fundamentale ale Cartei Olimpice.

„Autoritățile locale au refuzat să ofere delegației noastre posibilitatea de a evolua sub Drapelul de Stat al Federației Ruse și cu intonarea Imnului de Stat al Federației Ruse. Acest fapt contravine principiilor fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevăd egalitatea participanților la competițiile sportive și inadmisibilitatea discriminării pe criterii de cetățenie sau apartenență națională. Sportul este menit să unească popoarele, să consolideze înțelegerea reciprocă și să servească păcii, nu să devină ostatic al conjuncturii politice și instrument al răspunderii colective. Gimnaștii ruși sunt, de-a lungul a numeroase decenii, lideri recunoscuți ai sportului mondial, iar performanțele lor au adus o contribuție neprețuită la dezvoltarea gimnasticii ritmice. Regretăm sincer că suporterii europeni au fost din nou privați de posibilitatea de a urmări performanțele excepționalilor sportivi ruși.Le urăm gimnaștilor noștri, antrenorilor și întregii delegații ruse tărie de caracter, noi victorii strălucite și rezultate remarcabile la viitoarele competiții internaționale”, a transmis ambasada Rusiei prin comunicatul publicat vineri.

Sursa Foto: Profimedia

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