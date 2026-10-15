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Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei

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Trei persoane au fost rănite după ce un magazin din regiunea Odesa a fost lovit într-un atac rusesc cu drone de tip Shahed, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a legat atacurile Rusiei de semnalele pe care Moscova le primește din partea Statelor Unite și a avertizat că o eventuală relaxare a sancțiunilor ar fi o greșeală.

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Trei persoane au fost rănite în atac

Un magazin din regiunea Odesa a fost parțial distrus în urma unui atac rusesc cu drone de tip Shahed, iar mai multe mașini au fost avariate. Trei persoane au fost rănite, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Un atac îngrozitor cu rachete rusești de tip «Shahed» asupra unui magazin obișnuit din regiunea Odesa. Rusia își continuă teroarea sângeroasă. Magazinul a fost parțial distrus, iar mașinile au fost avariate. Trei persoane au fost rănite. Toate serviciile de urgență necesare acționează la fața locului și acordă asistență celor afectați.”, a scris președintele ucrainean.

Zelenski cere sprijin pentru apărarea Ucrainei

Președintele ucrainean a afirmat că atacurile asupra clădirilor rezidențiale, magazinelor, infrastructurii energetice și altor obiective esențiale continuă aproape fără întrerupere.

Este important ca partenerii noștri să ne ajute să ne apărăm împotriva acestui lucru. Clădirile rezidențiale, magazinele, infrastructura energetică și alte infrastructuri critice sunt atacate practic fără încetare. Nici măcar o oră de pace, a transmis Zelenski.

Zelenski avertizează împotriva relaxării sancțiunilor

Liderul de la Kiev a susținut că atacurile Rusiei reprezintă un răspuns la semnalele pe care Moscova le primește din partea Statelor Unite. El și-a exprimat îngrijorarea față de posibilitatea unei noi relaxări a sancțiunilor impuse Rusiei.

Ceea ce se întâmplă reprezintă răspunsul direct al Rusiei la semnalele pe care le primește din partea Americii. Din păcate, există semnale periculoase privind posibilitatea unei noi relaxări a sancțiunilor. Aceste sancțiuni au fost impuse de comunitatea internațională, de America, de Europa și de partenerii noștri ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și la războiul pe care ni-l poartă.

Nimic nu s-a schimbat. Războiul nu s-a oprit. Sancțiunile nu trebuie ridicate. Rusia trebuie să pună capăt masacrului pe care ea însăși l-a început și pe care îl continuă de 1.695 de zile. Mai mulți bani pentru a finanța uciderile nu vor contribui la realizarea acestui lucru. Este nevoie de forță, iar America este mai puternică decât teroarea rusă, a conchis liderul ucrainean.

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