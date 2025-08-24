Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenţei Ucrainei. Președintele a filmat mesajul în Piaţa Independenţei din Kiev.

”Construim o Ucraină puternică încăt să fie suficient pentru a trăi în siguranţă şi pace. Pentru ca aici, în această piaţă, în Piaţa Independenţei, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii şi nepoţii noştri să sărbătorească Ziua Independenţei. În pace. În linişte. Cu încredere în viitor. Cu respect. Şi cu recunoştinţă faţă de toţi cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independenţă.

Faţă de cei care au îndurat, care au învins, care au obţinut victoria. Un astfel de obiectiv merită să trăieşti pentru el. Şi asta este ceea ce susţinem. La mulţi ani, oameni minunaţi ai unei ţări minunate! La mulţi ani de Ziua Independenţei! Slavă Ucrainei!”, a transmis liderul de la Kiev.

Ucraina şi-a declarat independenţa faţă de Uniunea Sovietică în urmă cu 34 de ani, la 24 august 1991.

