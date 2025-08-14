Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumește aliaților europeni pentru sprijinul acordat în vederea achiziționării echipamentelor militare din Statele Unite, fără de care apărarea țării ar fi fost mult mai dificilă.

Aliații Ucrainei au asigurat până acum fonduri de peste 1 miliard pentru achiziţia armamentului american, informează Reuters.

„Până în acest moment, sprijinul aliaților se ridică la 1,5 miliarde de dolari, bani care au mers pe echipamente de ultimă generație furnizate de Statele Unite prin mecanismele NATO. Prin această inițiativă, partenerii noștri au contribuit direct la apărarea Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Cei mai importanți colaboratori ai Ucrainei

Conform datelor, următoarele țări au sprijinit în mod activ apărarea Ucrainei:

Olanda a contribuit cu 500 de milioane de dolari

Danemarca, Norvegia şi Suedia s-au angajat în mod colectiv să contribuie cu 500 de milioane de dolari

Germania va finanţa achiziția echipamentelor militare și munițiilor din SUA cu 500 de milioane de dolari

Limita a jumătate de miliard de dolari a fost convenită în urma acordului semnat pe 14 iulie de Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele american Donald Trump, la Casa Albă.

De asemenea, în sprijinul ucrainenilor se alătură inclusiv Canada, care va contribui periodic la finanțarea cheltuielilor militare efectuate de Kiev.

RECOMANDAREA AUTORULUI

VIDEO | Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic

Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska