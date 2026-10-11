Zelenski spune că nu a auzit nimic despre „armistițiul energetic“ anunțat Trump. „Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe“

Volodimir Zelenski spune că nu știe nimic despre armistițiul energetic anunțat de președintele SUA, Donald Trump, duminică. Președintele Ucrainei a declarat pentru Axios că anunțul lui Trump a fost o „surpriză” pentru el.

„A fost o noutate pentru mine. Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va fi de acord”, a transmis Zelenski. „Dacă președintele Trump a ajuns la un acord în acest sens cu Putin, vă rugăm să ne informați când va începe acest armistițiu. Suntem pregătiți și vom accepta”, a declarat Zelenski pentru Axios.

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Președintele Trump a afirmat duminică, 11 octombrie, că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic” și că vor înceta atacurile asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți.

„Începând de acum, se instituie un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu-l încălcați!”, a scris Trump pe Truth Social.

Un „armistițiu energetic” ar reprezenta o realizare diplomatică de mare amploare înainte de venirea iernii, scrie Axios, precizând că nu este încă clar dacă Rusia a acceptat într-adevăr să înceteze atacurile.

Trump a făcut un anunț similar luna trecută, dar niciuna dintre părți nu a confirmat existența unui acord. Atât Rusia, cât și Ucraina au continuat să atace infrastructura energetică.

Anunțul vine după câteva zile de tensiuni tot mai intense între Trump și Zelenski pe fondul atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Vineri, Trump a anunțat un acord privind relaxarea sancțiunilor asupra exporturilor rusești de motorină, în încercarea de a reduce prețurile în creștere vertiginoasă ale combustibililor, ceea ce a stârnit furia Ucrainei.

Sâmbătă, Trump a cerut Ucrainei să organizeze alegeri și să-l înlocuiască pe Zelenski, acuzându-l că a refuzat ocaziile de a pune capăt războiului.

Zelenski a răspuns duminică în cadrul emisiunii „This Week” de la ABC, afirmând că Ucraina ar organiza alegeri dacă Rusia ar accepta un armistițiu de 60 de zile. El a mai spus că Ucraina este pregătită să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova ar opri atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.