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🚨 Zelenski susține armistițiul energetic anunțat de Trump și așteaptă detaliile oficiale de la Washington

Melania Agiu
Zelenski susține armistițiul energetic anunțat de Trump și așteaptă detaliile oficiale de la Washington
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Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski
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19:27

UPDATE. Zelenski salută armistițiul energetic anunțat de Trump și spune că Ucraina este dispusă să nu mai atace infrastructura energetică rusă

Președintele ucrainean a revenit cu un mesaj video privind armistițiul din Ucraina. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina este dispusă să nu mai atace infrastructura energetică rusă.

„Astăzi, președintele Statelor Unite a făcut o declarație conform căreia s-a ajuns la un acord privind încetarea focului în domeniul energetic. Aceasta este o veste bună pentru toți, și este important ca acest lucru să devină realitate. Ucraina susține toate formatele reale și fiabile de încetare a focului și de încheiere a războiului. Ucraina este dispusă să nu mai atace infrastructura energetică rusă și sperăm la o atitudine similară din partea Rusiei, precum și la un acord al președintelui Statelor Unite în acest sens. Salutăm un astfel de acord.

Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare a conflictului. Putin a răspuns întotdeauna cu un „nu”. Sperăm foarte mult că, în sfârșit, va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi ceva diferit. Ceva în afară de crime și minciuni. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina vrea pacea. Întrebarea este dacă Rusia vrea și ea.

Forțele Armate ale Ucrainei au primit toate ordinele necesare. Ne apărăm Ucraina. Luptăm pentru sprijinul Ucrainei. Sprijinim toate măsurile partenerilor noștri care ne pot ajuta. Așteptăm detalii clare despre dialogul dintre America și Rusia și sperăm că Putin va face ceea ce a spus președintele Trump. Vă mulțumim soldaților noștri și tuturor celor din lume care sunt alături de noi, de Ucraina! Glorie Ucrainei!“, scris Zelesnki pe contul său de Telegram.

Volodimir Zelenski a transmis, duminică seara, pe contul său de Telegram, că Ucraina susține un armistițiu energetic, și este important ca Rusia să îl susțină și ea. Potrivit președintelui Ucrainei, Kievul așteaptă detalii de la partea americană cu privire la acordul anunțat de Trump.

Mark Rutte și Volodimir Zelenski

Zelenski a precizat că a avut o discuție despre acest subiect cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Canadei Mark Carney și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

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„Tocmai am vorbit cu Mark Carney, Alex Stubb și Mark Rutte. Am discutat despre încetarea focului în domeniul energetic, anunțată de președintele Trump. Ucraina susține încetarea focului, și este important ca Rusia să o susțină și ea. Așteptăm detalii de la partea americană. Din partea noastră, ucraineană, oferim întotdeauna SUGESTII de sprijin pentru măsurile de dezescaladare, protejarea vieții și soluțiile necesare pentru încetarea războiului și asigurarea unei păci durabile. Vă mulțumesc!“, a transmis Volodimir Zelenski pe Telegram.

Duminică, președintele american, Donald Trump, a postat pe rețeaua Truth Social un mesaj categoric: „Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”. Trump nu a oferit alte detalii sau dovezi privind mecanismul acordului.

Contactat de jurnaliștii publicației Axios, președintele ucrainean s-a arătat inițial surprins ve vestea armistițiului. Zelenski a adăugat imediat că Ucraina este complet deschisă acestei idei: „Dacă președintele Trump a negociat asta cu Putin, vă rog să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem gata și îl vom accepta”.

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