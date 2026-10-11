Președintele ucrainean a revenit cu un mesaj video privind armistițiul din Ucraina. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina este dispusă să nu mai atace infrastructura energetică rusă.

„Astăzi, președintele Statelor Unite a făcut o declarație conform căreia s-a ajuns la un acord privind încetarea focului în domeniul energetic. Aceasta este o veste bună pentru toți, și este important ca acest lucru să devină realitate. Ucraina susține toate formatele reale și fiabile de încetare a focului și de încheiere a războiului. Ucraina este dispusă să nu mai atace infrastructura energetică rusă și sperăm la o atitudine similară din partea Rusiei, precum și la un acord al președintelui Statelor Unite în acest sens. Salutăm un astfel de acord.

Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare a conflictului. Putin a răspuns întotdeauna cu un „nu”. Sperăm foarte mult că, în sfârșit, va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi ceva diferit. Ceva în afară de crime și minciuni. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina vrea pacea. Întrebarea este dacă Rusia vrea și ea.

Forțele Armate ale Ucrainei au primit toate ordinele necesare. Ne apărăm Ucraina. Luptăm pentru sprijinul Ucrainei. Sprijinim toate măsurile partenerilor noștri care ne pot ajuta. Așteptăm detalii clare despre dialogul dintre America și Rusia și sperăm că Putin va face ceea ce a spus președintele Trump. Vă mulțumim soldaților noștri și tuturor celor din lume care sunt alături de noi, de Ucraina! Glorie Ucrainei!“, scris Zelesnki pe contul său de Telegram.