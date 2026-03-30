Zelenski vrea să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cu ce vrea președintele ucrainean să contribuie

Având în vedere că Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, este blocată de mai bine de o lună, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a oferit să ajute pentru reluarea tranzitului de petrol în Orientul Mijlociu, scrie Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski vrea să contribuie cu arme și tehnologie de apărare pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz și la apărarea țărilor din golf, în baza noilor acorduri semnate de Zelenski în cadrul vizitei recente din Orient.

„Toate acordurile care vor fi oficializate legal sunt extrem de importante pentru țara noastră”, a declarat Zelenski. „Ucraina nu a mai avut niciodată astfel de acorduri cu această regiune.”

Pe timp de pace, prin strâmtoarea Ormuz treceau aproximativ 20% din petrolul mondial. Ca răspuns la atacurile militare americane și israeliene, Iranul a închis strâmtoarea, ceea ce a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor globale ale petrolului.

Ucraina vrea să contribuie cu experiență

În apărarea rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz, Volodimir Zelenski a menționat experiența Ucrainei în menținerea tranzitului liber prin Marea Neagră din timpul războiului.

„Ei știu că se pot baza pe expertiza noastră în acest domeniu și am vorbit în detaliu despre împărtășirea experienței noastre privind coridorul Mării Negre și modul în care funcționează acesta”.

Aceste vorbe vin după ce președintele ucrainean a realizat un turneu în țările din Golf, inclusiv în Arabia Saudită, unde a semnat cu guvernele acestora acorduri de apărare. Pentru a combate roiurile de drone iraniene trimise de armata rusă, forțele ucrainene au dezvoltat forme ieftine de apărare. Când iranienii au ripostat prin lansarea de rachete Shahed în tot Orientul Mijlociu, interesul pentru sistemele de apărare aeriană ucrainene, în special pentru dronele interceptoare, a crescut vertiginos.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, acordurile vor dura cel puțin 10 ani cu fiecare țară și vor acoperi exportul de arme ucrainene, inclusiv drone navale, sisteme de război electronic și software.

