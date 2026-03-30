O dronă ucraineană s-a prăbușit în Finlanda. Care sunt explicațiile Kievului

Mai multe drone s-au prăbușit duminică în Finlanda, iar cel puțin una dintre acestea a fost identificată de autoritățile finlandeze ca fiind ucraineană, scrie Kyiv Independent.

„Dronele au pătruns pe teritoriul finlandez. Tratăm problema foarte în serios. Autoritățile de securitate au reacționat imediat. Ancheta privind incidentele continuă, iar mai multe informații vor fi furnizate odată ce informațiile vor fi confirmate”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen.

Aceste drone nu au fost interceptate de armată și au căzut singure, a declarat premierul finlandez. O dronă a fost găsită în nordul orașului Kouvola (un oraș situat în sud-estul Finlandei, la 50 de kilometri de granița dintre Finlanda și Rusia), iar o alta a fost găsită la est de oraș, spune Ministerul Apărării din Finlanda.

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, a declarat că Kievul este în contact cu Finlanda și împărtășește informații pentru a clarifica circumstanțele prăbușirii dronei. „Sub nicio formă nu se îndreptau dronele ucrainene spre Finlanda”, a declarat acesta. Drona ucraineană a ajuns până în Finlanda, spune Heorhii Tykhyi. „Cea mai probabilă cauză este interferența sistemelor de război electronic rusești”.

Deși până acum a fost identificată o singură dronă, prim-ministrul finlandez Orpo a declarat că toate dronele vor fi probabil drone ucrainene doborâte.

„În această dimineață, dronele au pătruns pe teritoriul finlandez. S-a confirmat că una dintre drone este de origine ucraineană. Vreau să subliniez că nu există nicio amenințare militară la adresa Finlandei. Autoritățile noastre au reacționat imediat la situație”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-o postare pe X.

În cadrul războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul trimite regulat drone pentru a afecta infrastructura militară din Rusia, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei. În noaptea de 29 martie, Ucraina a atacat terminalul de petrol și gaze din portul rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică pentru a doua oară într-o săptămână, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

