O dronă ucraineană s-a prăbușit în Finlanda. Care sunt explicațiile Kievului

Mai multe drone s-au prăbușit duminică în Finlanda, iar cel puțin una dintre acestea a fost identificată de autoritățile finlandeze ca fiind ucraineană, scrie Kyiv Independent.

„Dronele au pătruns pe teritoriul finlandez. Tratăm problema foarte în serios. Autoritățile de securitate au reacționat imediat. Ancheta privind incidentele continuă, iar mai multe informații vor fi furnizate odată ce informațiile vor fi confirmate”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen.

Aceste drone nu au fost interceptate de armată și au căzut singure, a declarat premierul finlandez. O dronă a fost găsită în nordul orașului Kouvola (un oraș situat în sud-estul Finlandei, la 50 de kilometri de granița dintre Finlanda și Rusia), iar o alta a fost găsită la est de oraș, spune Ministerul Apărării din Finlanda.

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, a declarat că Kievul este în contact cu Finlanda și împărtășește informații pentru a clarifica circumstanțele prăbușirii dronei. „Sub nicio formă nu se îndreptau dronele ucrainene spre Finlanda”, a declarat acesta. Drona ucraineană a ajuns până în Finlanda, spune Heorhii Tykhyi. „Cea mai probabilă cauză este interferența sistemelor de război electronic rusești”.

Deși până acum a fost identificată o singură dronă, prim-ministrul finlandez Orpo a declarat că toate dronele vor fi probabil drone ucrainene doborâte.

„În această dimineață, dronele au pătruns pe teritoriul finlandez. S-a confirmat că una dintre drone este de origine ucraineană. Vreau să subliniez că nu există nicio amenințare militară la adresa Finlandei. Autoritățile noastre au reacționat imediat la situație”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-o postare pe X.

În cadrul războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul trimite regulat drone pentru a afecta infrastructura militară din Rusia, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei. În noaptea de 29 martie, Ucraina a atacat terminalul de petrol și gaze din portul rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică pentru a doua oară într-o săptămână, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

JD Vance vorbește despre obsesia sa pentru OZN-uri și oferă o perspectivă creștină: „Nu cred că sunt extratereștri, eu cred că sunt demoni”

Trump a întrerupt ședința de Cabinet despre războiul din Iran ca să povestească 5 minute despre un marker. Ce l-a fascinat

Directorul FBI a căzut pradă hackerilor iranieni. Mai multe e-mailuri și imagini personale cu Kash Patel au ajuns în spațiul online

Recomandarea video

Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi
