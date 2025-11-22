Prima pagină » Știri externe » Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”

22 nov. 2025, 11:29, Știri externe
Trump, față în față cu primarul ales al New Yorkului / Sursa FOTO: Mediafax

La întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, președintele Statelor Unite i-a acordat acestuia permisiunea să-l numească „fascist” în urma unei întrebări puse de jurnaliști. Momentul a stârnit atât surpriză, cât și amuzament.

Președintele Statelor Unite l-a primit vineri în Biroul Oval pe noul primar ales al orașului New York, cu care a avut anterior schimburi dure de replici. Spre surprinderea multora, întâlnirea a decurs mai bine decât s-a anticipat. Cei doi au ajuns la un acord în privința mai multor probleme legate de orașul New York, pe care ambii își propun să-l transforme într-un loc sigur și accesibil.

Zohran Mamdani, care stătea în dreapta președintelui SUA, a numit întâlnirea lor ca fiind una productivă, iar Trump a declarat că noul primar va deveni cu adevărat un mare conducător al orșaului.

Mamdani a fost întrebat în repetate rânduri de declarațiile pe care le-a făcut în trecut cu privire la Donald Trump, pe care l-a numit despot și fascist. Întrebat dacă își menține declarațiile, noul primar al New Yorkului a declarat că discuția dintre cei doi nu s-a axat pe punctele de dezacord, ci mai degrabă pe obiectivele comune cu privire la oraș.

„Cred că atât președintele Trump, cât și eu, suntem foarte clari în ceea ce privește pozițiile și opiniile noastre. Și ceea ce apreciez cu adevărat la președinte este că întâlnirea pe care am avut-o nu s-a concentrat pe punctele de dezacord, care sunt multe, ci s-a concentrat și pe scopul comun pe care îl avem de a servi newyorkezi. Și, sincer, acesta este un lucru care ar putea transforma viețile celor 8,5 milioane de oameni care se luptă în prezent cu o criză a costului vieții, unul din patru trăind în sărăcie. Și întâlnirea a revenit în mod repetat asupra a ceea ce ar putea însemna scoaterea acestor newyorkezi din această dificultate și începerea oferirii unui oraș în care să poată face mai mult decât să se chinuie să și-l permită, ci să înceapă să trăiască în el”, a răspuns Mamdani.

Când a fost întrebat a doua oară de jurnaliști dacă își menține declarațiile despre Trump, pe care l-a numit „un dictator care încearcă să implementeze o agendă fascistă”, președintele american a simțit nevoia să intervină și, în glumă, a spus că nu este chiar atât de jignitor.

„Poți pur și simplu să spui da. Bine, e mai ușor. E mai ușor decât să explici. Nu mă deranjează.”, a spus Donald Trump.

