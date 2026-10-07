Bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a pus trupul într-o valiză ar fi susținut în fața anchetatorilor că nu a omorât-o pe tânără

Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, tânărul acuzat că și-a ucis iubita, pe Valentina Ioana Tănăsie, ar fi suținut la audieri că nu el a omorât pe tânără. Acesta ar fi declarat că a găsit-o decedată și că s-a speriat, ceea ce l-ar fi determinat să-i pună trupul într-o valiză și s-o arunce în Olt. Acesta a fugit, ulterior, în Elveția, iar un prieten care l-a întâlnit peste hotare a povestit că Băltățeanu i-ar fi recunoscut lovirea tinerei cu o coadă de mătură.

Prietenul inculpatului, care l-a întâlnit în Elveția, a declarat că Băltățeanu i-a oferit detalii despre noaptea în care Valentina a fost ucisî. Potrivit relatării, înainte ca tânăra să fie omorâtă, ar fi avut loc o ceartă între cei doi, iar inculpatul i-ar fi dat tinerei o palmă, apoi ar fi lovit-o cu o coadă de mătură.

„Atunci s-ar fi enervat tare […] și atunci a pus mâna pe coada de la mătură și ar fi lovit-o”, a relatat prietenul la Antena 3 CNN.

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Acesta a adăugat că Băltățeanu ar fi susținut că nu înțelege cum ar fi putut provoca moartea tinerei prin acele lovituri.

„El a spus că s-a pus să doarmă și că, atunci când s-a trezit, ea era moartă lângă el, în pat”, a mai spus bărbatul.

Prietenul lui Băltățeanu ar fi încercat să-l convingă să se predea

Același prieten a povestit, în emisiunea lui Dan Capatos, cum ar fi ajuns să se întâlnească cu Băltățeanu în Elveția. Spune că aflase despre caz de pe TikTok și încercase să ia legătura cu el, fără succes la început.

Ulterior, Băltățeanu l-ar fi contactat și i-ar fi cerut să vină să discute. Prietenul afirmă că a mers însoțit de o altă persoană și că scopul său era să-l convingă să se predea.

„Eu m-am dus ca să îl fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Am luat atunci un băiat cu mine de aici, ca, în caz că ne oprește poliția sau se întâmplă ceva, să am un martor”, a declarat acesta.

Discuția ar fi durat aproximativ două ore. Potrivit prietenului, Băltățeanu ar fi acceptat în cele din urmă să fie chemată poliția, deși îi era teamă.

„Eu i-am tot spus: «Sunăm, ești pregătit?» și a spus: «Da, sună»”, a povestit bărbatul. La Antena 3 CNN, acesta a afirmat că a apelat numărul 117 și că au venit doi polițiști.

Necropsia a indicat o moarte violentă, cu o zi înainte de descoperirea valizei

Trupul Valentinei Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost descoperit pe 22 septembrie într-o valiză care plutea pe Olt, în zona barajului Ionești. Un pescar a alertat autoritățile după observarea bagajului.

Potrivit informațiilor comunicate de procurori, decesul s-a produs pe 21 septembrie, prin șoc traumatic și hemoragic. Examinarea medico-legală a evidențiat leziuni la nivelul capului, cinci coaste rupte și alte leziuni traumatice.

La percheziția din locuința folosită de cei doi, anchetatorii au găsit pe o saltea pete care păreau a fi de sânge și au ridicat probe pentru analize.