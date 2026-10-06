Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția

Vlad Bălțățeanu, cercetat sub suspiciunea de omor

„În cursul zilei de 22.09.2026, lucrătorii din cadrul IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, jud. Vâlcea, cu privire la faptul că a identificat un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de omor, faptă prevăzută de articolul 188 alin.1 Cod penal, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o persoană de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale pe raza unei comune din județul Vâlcea. Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.

Suspectul ar fi părăsit ţara anterior descoperirii faptei

La acest moment cercetările se desfăşoară in personam, faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a precizat Adrian Vrăbete, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Activităţile de urmărire penală au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu.

IPJ Vâlcea a fost sesizat de un bărbat cu privire la faptul că, în timp ce se afla în zona barajului din localitatea Zăvideni, a observat pe lac o valiză. După ce a tras bagajul la mal, bărbatul a constatat că în interiorul acestuia se afla un cadavru uman.

„În urma verificărilor s-a stabilit că persoana decedată este femeie, în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în localitatea Filiași/Dolj. În fapt, aceasta locuia cu concubinul său, în vârstă de 30 de ani, la domiciliul acestuia din localitatea Tomșani/Vâlcea. Bărbatul nu a fost găsit la domiciliu, iar din primele date rezultă că acesta ar fi plecat din țară la data de 21.09.2026. Până în prezent, nu au fost identificate sesizări anterioare cu privire la existența unei stări conflictuale între cei doi concubini. Împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție, în urmă cu 4 ani, față de o altă parteneră”, au precizat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Victima, omorâtă pentru că dăduse cuiva cerere pe Instagram

Necropsia a stabilit că victima a fost lovită de două ori în cap și avea cinci 5 coaste rupte. Tânăra de 28 de ani se numește Valentina Ionela Tănasie, potrivit surselor G4Media.

Polițiștii l-au prins marți seară, în județul Sibiu, pe un bărbat suspectat că l-ar fi transportat pe suspectul de crimă.

„A stat la mine acasă câteva zile. Am făcut un grătar. Mi s-a părut băiat cuminte. Vorbeam câte două-trei ore în fiecare seară cu amândoi. Spuneau că vor să își deschidă un salon. Cred că avea probleme cu drogurile și alcoolul și cred că i-a dat și ei, cine știe. 100% el a omorât-o. Am întrebat o vecină și mi-a spus că a plecat peste graniță. M-am dus atunci la maică-sa acasă și i-am spus că ăsta mi-a omorât copilul, mi-a omorât fata dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a mai bătut-o. Am vorbit cu fata și mi-a spus că a bătut-o pentru că văzusese că dăduse cuiva cerere pe Instagram. Era o fată cuminte”, a declarat Petre Tănasie, tatăl fetei.