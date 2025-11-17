Prima pagină » Justiție » ERORI grave în ancheta crimei din Beciu. Raportul procurorilor arată greșelile comise de polițiști în cazul tinerei mame, ucise de soț

Ruxandra Radulescu
17 nov. 2025, 09:20, Justiție
Controlul realizat de procurorul general la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul crimei din Beciu, a scos la iveală grave deficiențe în activitatea poliției și a procurorului care supraveghea ancheta. În urma constatărilor au fost sesizate MAI și Inspecția Judiciară.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în data de 10 noiembrie, efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, după ce o mamă în vârstă de 25 de ani a fost ucisă de soțul ei, în comuna Beciu, județul Teleorman, pe 8 noiembrie 2025.

În urma verificărilor au reieșit deficiențe majore atât în activitatea poliției, cât și în cea a procurorului care supraveghea cauza.

„Controlul a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție, care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Polițiștii nu au verificat trecutul violent al agresorului

Raportul arată că polițiștii nu au verificat temeinic apelul la 112, nu au analizat antecedentele violente ale agresorului și nu au documentat riscul. Deși victima prezenta leziuni traumatice vizibile, acestea nu au fost consemnate în formularul de evaluare a riscului.

„Nu rezultă din ordinul de protecție provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliție că au fost efectuate verificări privind existența unor sesizări anterioare formulate de persoana vătămată sau a unui istoric de violență în cadrul raporturilor de familie, aspect relevant în evaluarea riscului și a gradului de pericol”, mai precizează raportul.

De asemenea, poliția nu a informat victima și agresorul despre încetarea ordinului de protecție provizoriu și nu a audiat martorii indicați de femeie.

Procurorul general a decis să sesizeze Ministerul Afacerilor Interne „în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale” și a Inspecției Judiciare pentru „demararea cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare constând în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”.

Femeia ucisă depusese mai multe plângeri, iar agresorul încălcase ordinul de protecție

Controlul detaliază evoluția cazului, arătând că victima depusese plângeri privind agresiuni fizice și violență domestică, iar agresorul încălcase ordinul de protecție.

„Or, ulterior datei de 26.09.2025, cauza a rămas în pasivitate, fără a se valorifica nici materialul probator administrat la acea dată și fără a se proceda nici la administrarea altor mijloace de probă, care ar fi justificat efectuarea în continuarea a urmăririi penale față de MGP”, se arată în raport.

Raportul indică lipsa de acțiune din partea autorităților

Raportul subliniază existența unor lacune grave în gestionarea cazurilor de violență domestică și lipsa de reacție din partea instituțiilor responsabile:

„Chiar dacă urmărirea penală în cauză aparține organelor de cercetare penală, din actele dosarului nu a rezultat o acțiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliție.”

Autoritățile centrale cer acum măsuri ferme, iar Inspecția Judiciară și MAI urmează să stabilească responsabilitățile disciplinare ale celor implicați.

O tânără de 25 de ani, mamă a unui copil de 3 ani, a fost ucisă pe stradă de soț, deși, în săptămânile dinaintea crimei, familia victimei, dar și agresorul, au sunat în repetate rânduri la numărul unic de urgență 112 pentru conflicte, amenințări și încălcarea ordinului de protecție.

