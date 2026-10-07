CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan. Legea care transforma o comună din județul Bihor în zonă cu resurse turistice, declarată neconstituțională

Curtea Constiuțională a României (CCR) a admis miercuri, cu unanimitate de voturi, sesizarea formulată de președintele Nicușor Dan împotriva legii care modifica reglementările privind zonele cu resurse turistice.

Judecătorii constituționali au stabilit că actul normativ este neconstituțional în ansamblul său, întrucât Parlamentul a intervenit într-un domeniu care ține de competența autorității executive.

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Potrivit CCR, modificarea OUG nr. 142/2008 avea ca obiect includerea comunei Cociuba Mare din județul Bihor în anexele care cuprind unitățile administrativ-teritoriale cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari. Localitatea urma să apară inclusiv pe listele unităților administrativ-teritoriale care au probleme privind infrastructura turistică, infrastructura tehnică sau ambele categorii de infrastructură.

Curtea Constiuțională a remarcat că anexele respective sunt actualizate periodic prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor deja existente în OUG nr. 142/2008.

Nicușor Dan a contestat procedura prin care Cociuba Mare a primit acest statut

Problema ridicată de Nicușor Dan ține însă de procedura prin care localitatea a primit acest statut. Președintele României susține că legislația existentă stabilește o procedură pentru includerea unei localități în zonele cu resurse turistice, procedură care presupune întocmirea unui dosar tehnic, evaluarea de către o comisie interinstituțională, obținerea unui punctaj minim de 14 puncte și, ulterior, inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern.

În cazul Cociuba Mare, procedura ar fi fost ocolită, spune președintele. Potrivit argumentelor din sesizarea transmisă CCR, Parlamentul a introdus direct comuna în anexele actului normativ, fără să modifice în mod explicit prevederea care stabilește mecanismul de actualizare a acestora.

Parlamentul ar fi intrat peste atribuțiile Guvernului

CCR a constatat că, prin adoptarea legii, Parlamentul a încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat, prevăzut de articolul 1 alineatul (4) din Constituție. Curtea a invocat și principiul constituțional potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege”.

În argumentarea soluției, judecătorii au stabilit că Parlamentul s-a îndepărtat de prerogativele sale constituționale și „și-a arogat competențe ce aparțin autorității publice executive”. CCR a raportat această concluzie și la articolul 102 alineatul (1) din Constituție, referitor la rolul Guvernului. Viciul identificat este unul care afectează legea în ansamblul său, motiv pentru care întregul act normativ a fost declarat neconstituțional.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie

Argumentele complete care au stat la baza soluției vor fi prezentate în motivarea deciziei Curții Constituționale, document care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.