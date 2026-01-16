Prima pagină » Justiție » Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul

16 ian. 2026, 11:25, Justiție
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul

Judecătorul CCR Dacian Dragoș a fost acuzat de avocata AUR, Silvia Uscov, cea care a cerut suspendarea sa de la Curtea Constituțională, de faptul că se află în stare de incompatibilitate, pentru este și reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea RADONCONTROL SA”, potrivit G4Media. Acum, și Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dragoș.

Solicitat de G4Media să-și precizeze poziția față de acuzațiile aduse, Dacian Dragoș spune că și-a dat demisia pe 9 iulie.

„Mi-am dat demisia în 9 iulie, imediat după numire, din toate funcțiie deținute. Nu știu dacă le-au înregistrat sau nu la Registrul Comerțului, dar obligația era sa demisionez, conform legii, și asta am făcut”, spune judecătorul.

 Dacian Dragoș a transmis un proces verbal al Consiliului de Administrație al firmei Radoncontrol SA, datat 10 iulie 2025, din care rezultă că administratorii firmei au luat act de demisia acestuia și au demarat procedurile de înlocuire cu o altă persoană.

„Având în vedere demisia administratorului Dacian Cosmin Dragoș comunicată prin email in data de 9.07.2025 către acționarii RadonControl SA, se impune convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea numirii unui nou administrator din partea acţionarului Fundația Alma Mater Napocensis”, se arată în procesul verbal. Documentul poate fi citit integral aici: RADON

Toni Neacșu semnalează CCR: „Domnul Dacian Dragoș este incompatibil cu calitatea de judecător al Curții Constituționale"

Nicușor Dan: „Dacă Dacian Dragoș nu are vechimea necesară, să nu vă închipuiți că lăsăm CCR fără judecători"

