Prima pagină » Justiție » Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi

Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 16:14, Justiție
Consiliul Superior al Magistraturii îl

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis joi într-un comunicat că afirmațiile viceprimarului USR din Timișoara, Ruben Lațcău, la adresa magistraților, depășesc limitele libertății de exprimare afectează independența judecătorilor. Reacția vine după ce edilul a declarat despre judecătoarele din România, într-un clip pe YouTube, că sunt ușor șantajabile de interlopi. 

CSM a luat act de declarațiile publice formulate de Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei, în cadrul unui interviu recent publicat pe YouTube. Potrivit CSM, acestea conțin acuzații grave și nefondate la adresa unor magistrați femei, cu referire directă la o cauză aflată pe rol, nesoluționată definitiv.

„Afirmaţiile formulate depășesc limitele libertății de exprimare”

„Faţă de conţinutul acestor declaraţii, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2025, Secţia pentru judecători a admis cererea formulată de judecătorii Curţii de Apel Timişoara şi a constatat încălcarea independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, precum şi a reputaţiei profesionale a doamnelor judecător din cadrul acestei instanţe.

Afirmaţiile formulate depășesc limitele libertății de exprimare și sunt de natură să afecteze independența judecătorilor, să creeze presiune asupra instanțelor și să submineze încrederea publicului în actul de justiție.

Comentariile de natură ofensatoare și discriminatorie la adresa unor magistrați femei, prezentate drept concluzii generale verificate şi formulate prin raportare la aspecte de viață privată, la starea civilă sau la statutul social al femeii judecător sunt inadmisibile într-un stat de drept şi aduc atingere principiului egalității de gen și prestigiului profesiei de judecător.

Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora”, transmite CSM.

„Acest tip de declaraţii nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor”

Consiliul Suprem al Magistraturii subliniază că ingerințele publice sau presiunile exercitate prin declarații politice în legătură cu cauze aflate în curs de soluționare contravin principiului separației puterilor în stat și reprezintă o atingere gravă adusă independenței justiției.

„Faţă de conţinutul concret al declaraţiilor formulate, gravitatea şi efectul discriminatoriu al acestora, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în vederea analizării apectelor semnalate şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.

Declarațiile domnului Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat și alimentat frecvent de mediul politic şi de mass media pe parcursul întregului an.

În acest context, Consiliul atrage ferm atenţia că acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate și divizare în societate”, mai arată CSM.

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Laţcău (USR), a declarat, într-un interviu pe YouTube, că judecătoarele din România sunt şantajate de interlopi cu care „se întâlnesc”. El mai spune că că „se practică şantajul la scară largă, mai ales în Justiţie”.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

BREAKING NEWS Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
JUSTIȚIE DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
15:47
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
ANALIZĂ De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
07:00
De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
ULTIMA ORĂ Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
20:15
Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
JUSTIȚIE Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă
10:54, 12 Nov 2025
Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă
JUSTIȚIE Curtea Constituțională a amânat până pe 25 noiembrie decizia pe pensiile private
09:10, 12 Nov 2025
Curtea Constituțională a amânat până pe 25 noiembrie decizia pe pensiile private
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
INEDIT Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
17:45
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
ACTUALITATE Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
17:22
Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
VIDEO Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
17:16
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
ACTUALITATE Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului
17:04
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului
VIDEO Candidatul la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, îl ironizează pe contracandidatul său Cătălin Drulă: ”Nu vreau să mă ascund după pantalonii niciunui om politic”
17:01
Candidatul la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, îl ironizează pe contracandidatul său Cătălin Drulă: ”Nu vreau să mă ascund după pantalonii niciunui om politic”