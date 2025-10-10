Prima pagină » Justiție » Curtea de Apel București a respins ca NEFONDATE cererile prin care lotul Horațiu Potra solicita încetarea de drept a măsurilor preventive

Curtea de Apel București a respins ca NEFONDATE cererile prin care lotul Horațiu Potra solicita încetarea de drept a măsurilor preventive

Adina Anghelescu
10 oct. 2025, 16:36, Justiție
Curtea de Apel București a respins ca NEFONDATE cererile prin care lotul Horațiu Potra solicita încetarea de drept a măsurilor preventive

Curtea de Apel București a respins toate cererile formulate de avocații lui Horațiu Potra, fiul acestuia, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra (rudă) în dosarul în care au fost trimiși în judecată alături de alți inculpați din gruparea considerată susținătare a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Avocații au invocat o eroare procedurală legată de nerespectarea unei prevederi. Mai precis, apărătorii celor trei au susținut că după trimiterea în judecată, măsura preventivă trebuia verificată în termen de 3 zile, lucru care nu s-a întâmplat și au cerut încetarea de drept a măsurii preventive.

Instanța a decis să respinsă cererile acestora la termenul de astăzi din dosarul în care cei trei au calitate de inculpați alături de alte persoane din grupare. Dacă cererile ar fi fost admise, drumul către extrădarea lor din Dubai ar fi fost mult mai anevoios.

După cum se știe, Potra a fost reținut în Emiratele Arabe Unite, iar avocații săi au considerat că au găsit o portiță prin care mandatul european de arestare să fie anulat.

Spre deosebire de arestul preventiv obișnuit, mandatul de arestare în lipsă nu necesită prelungire lunară. Acesta este emis o singură dată și rămâne valabil, dar după trimiterea în judecată a unei persoane, măsura preventivă trebuie verificată în termen de 3 zile, iar avocații lui Horațiu Potra au ssținut că acest lucru nu s-a întâmplat.

Decizia Curții de Apel București

Curtea de Apel București a decis să respingă toate cererile formulate de Potra &Co. Ceilalți inculpați au solicitat încetarea de drept a controlului judiciar.
Conform minutei , instanța a hotărât astfel:

“Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpații Lup Andrei-Florin, Lup Ioan Hauptman, Manfred Ioan, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechințan Traian, Mureșan Ovidiu- Claudiu, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian, Goloșoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel și Moldovan Dionisie. În baza art.348 Cod procedură penală ar. La art. 207 alin4 Cod procedură penală, constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar luate față de inculpații Apahidean Marius Sauel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan Florin prin inchererea nr.2/C din data de 13.03.2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

In baza art….constată legalitatea și temeinicia controlului judiciar luate față de inculpații Lup Andrei-Florin, Lup Ioan Hauptman, Manfred Ioan, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechințan Traian, Mureșan Ovidiu- Claudiu, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian, Goloșoiu Mihail Alex prin încheierea nr. 358 din 21.08.2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Menține măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpații Lup Andrei-Florin, Lup Ioan Hauptman, Manfred Ioan, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechințan Traian, Mureșan Ovidiu- Claudiu, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian, Goloșoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel și Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan-Florin până la o nouă verificare, dar nu mai tîrziu de 60 de zile.

Respinge ca nefondată cererea privind încetarea obligației de a nu se deplasa în municipiul București formulată de inculpatul Lascu Bogdan-Florin. Cu drept de contestație în 48 de ore de la comunicare.”

Separat, instanța a decis, în camera de consiliu, respingerea ca NEFONDATE a cererilor privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive formulate de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin. Cu drept de contestație în 48 de ore de la comunicare.

Foto: Envato/Social-media

Recomandarea autorului:

Citește și

JUSTIȚIE Piper,”Marele Șef” al grupării de hoți români, care a furat 2 milioane de euro, judecat în Germania. Banii, irosiți pe jocuri de noroc și cocaină
16:27
Piper,”Marele Șef” al grupării de hoți români, care a furat 2 milioane de euro, judecat în Germania. Banii, irosiți pe jocuri de noroc și cocaină
JUSTIȚIE Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane
15:30
Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane
ALERTĂ UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției
21:49
UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției
JUSTIȚIE Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol
15:28
Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol
JUSTIȚIE Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
13:04, 09 Oct 2025
Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
EXTERNE Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
22:21, 08 Oct 2025
Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
Mediafax
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit imediat după ce a născut. Costurile nu sunt deloc mici
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Lino Golden iubește din nou. Noua cucerire seamănă izbitor cu fosta soție
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
„Plouă” cu sateliți pe Pământ! De ce Elon Musk pierde zeci de nave spațiale?
ENERGIE Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii”
17:29
Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii”
EXTERNE Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”
17:23
Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”
ACTUALITATE Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților
17:23
Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților
EXTERNE Directorul FBI a demis doi agenți, după un scandal implicând interceptarea conversațiilor unor congresmeni republicani
17:19
Directorul FBI a demis doi agenți, după un scandal implicând interceptarea conversațiilor unor congresmeni republicani
EXTERNE Vladimir Putin dezvăluie ce cadou „SPECIAL” a primit de ziua lui
17:01
Vladimir Putin dezvăluie ce cadou „SPECIAL” a primit de ziua lui
ACTUALITATE Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma
16:56
Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma
Sari la bara de unelte