Curtea de Apel București a respins ca NEFONDATE cererile prin care lotul Horațiu Potra solicita încetarea de drept a măsurilor preventive

Curtea de Apel București a respins toate cererile formulate de avocații lui Horațiu Potra, fiul acestuia, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra (rudă) în dosarul în care au fost trimiși în judecată alături de alți inculpați din gruparea considerată susținătare a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Avocații au invocat o eroare procedurală legată de nerespectarea unei prevederi. Mai precis, apărătorii celor trei au susținut că după trimiterea în judecată, măsura preventivă trebuia verificată în termen de 3 zile, lucru care nu s-a întâmplat și au cerut încetarea de drept a măsurii preventive.

Instanța a decis să respinsă cererile acestora la termenul de astăzi din dosarul în care cei trei au calitate de inculpați alături de alte persoane din grupare. Dacă cererile ar fi fost admise, drumul către extrădarea lor din Dubai ar fi fost mult mai anevoios.

După cum se știe, Potra a fost reținut în Emiratele Arabe Unite, iar avocații săi au considerat că au găsit o portiță prin care mandatul european de arestare să fie anulat.

Spre deosebire de arestul preventiv obișnuit, mandatul de arestare în lipsă nu necesită prelungire lunară. Acesta este emis o singură dată și rămâne valabil, dar după trimiterea în judecată a unei persoane, măsura preventivă trebuie verificată în termen de 3 zile, iar avocații lui Horațiu Potra au ssținut că acest lucru nu s-a întâmplat.

Decizia Curții de Apel București

Curtea de Apel București a decis să respingă toate cererile formulate de Potra &Co. Ceilalți inculpați au solicitat încetarea de drept a controlului judiciar.

Conform minutei , instanța a hotărât astfel:

“Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpații Lup Andrei-Florin, Lup Ioan Hauptman, Manfred Ioan, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechințan Traian, Mureșan Ovidiu- Claudiu, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian, Goloșoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel și Moldovan Dionisie. În baza art.348 Cod procedură penală ar. La art. 207 alin4 Cod procedură penală, constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar luate față de inculpații Apahidean Marius Sauel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan Florin prin inchererea nr.2/C din data de 13.03.2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

In baza art….constată legalitatea și temeinicia controlului judiciar luate față de inculpații Lup Andrei-Florin, Lup Ioan Hauptman, Manfred Ioan, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechințan Traian, Mureșan Ovidiu- Claudiu, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian, Goloșoiu Mihail Alex prin încheierea nr. 358 din 21.08.2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Menține măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpații Lup Andrei-Florin, Lup Ioan Hauptman, Manfred Ioan, Borișca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechințan Traian, Mureșan Ovidiu- Claudiu, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian, Goloșoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel și Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan-Florin până la o nouă verificare, dar nu mai tîrziu de 60 de zile.

Respinge ca nefondată cererea privind încetarea obligației de a nu se deplasa în municipiul București formulată de inculpatul Lascu Bogdan-Florin. Cu drept de contestație în 48 de ore de la comunicare.”

Separat, instanța a decis, în camera de consiliu, respingerea ca NEFONDATE a cererilor privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive formulate de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin. Cu drept de contestație în 48 de ore de la comunicare.

